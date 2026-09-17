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Васил Терзиев: Днес празнуваме София – градът, който обичаме

Васил Терзиев: Днес празнуваме София – градът, който обичаме
БТА

Столчиният кмет уточнява, че днешната програма ще е наситена с концерти, театрални премиери, изложби и безплатни градски разходки

"София е светлина. София е история. София е енергия. Днес празнуваме София – градът, който обичаме, с неговата история, хора и безкрайни възможности. На 17 септември градът ще бъде пълен с живот – с музика, театър, изкуство, история и събития за децата, от центъра до кварталите".
 
Това написа във Фейсбук профила си столичния кмет Васил Терзиев. Той уточнява, че днешната програма ще е наситена с концерти, театрални премиери, изложби и безплатни градски разходки.
 
"Ще можем да открием познати места и истории по нов начин, да се срещнем в градските пространства и да прекараме този ден заедно. А вечерта София ще заблести. От 17 до 20 септември най-мащабното издание на LUNAR ще превърне Ларгото и едни от най-емблематичните сгради в сърцето на града в сцена за светлинно изкуство. Артисти от цял свят ще разкажат своите истории за „Градския пулс“. Четири вечери, в които светлината ще бъде част от града ни.
А празникът няма да свърши дотук. През следващите дни отново ще караме колело заедно по „Цариградско шосе“ и ще продължим да празнуваме София – активна, отворена и жива. Елате да бъдем заедно. Да се разходим, да видим, да чуем, да преживеем София".

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