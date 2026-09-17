ЕС предлага забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

В четвъртък Брюксел ще направи предложение за рязко ограничаване на достъпа до социалните мрежи за деца под 15 години на европейска територия. Урсула фон дер Лайен вчера постави сериозен акцент върху тази тема.

Статистиката в Европа е разтърсваща. Десетки хиляди деца в Европа страдат от безсъние, от неврози, стават жертва на насилие - психическо и морално, в социалните мрежи и в интернет. Десетки хиляди деца в Европа се нараняват като резултат от това, а броят на самоубийствата е разтърсващ.

На тази база днес Брюксел предлага общ европейски регламент за достъп на децата до социалните мрежи. Взема се предвид фактът, че на различна възраст децата имат различна чувствителност и заради това се предлага поетапен достъп до социалните мрежи.

Брюксел ще предложи до 13 години никакъв достъп до социалните мрежи. Под 15-годишна възраст - невъзможност за собствени профили. Между 13 и 15 години - евентуално профили, но създадени от родителите и използвани под строг родителски контрол.

На теория идеята е чудесна. Така децата няма да могат непрекъснато да гледат видеа или снимки с подчертано сексуален характер и генерирани от изкуствен интелект. Но това е на теория, защото някой трябва да гарантира каква е наистина минималната възраст на потребителя на съответната социална мрежа.

Днес Брюксел ще предложи отговорността за това да е на самите платформи. Самата Европейска комисия всъщност създава механизъм за проверка на възрастта и личните данни, които обаче няма да се запаметяват.

Много от българските евродепутати познават изключително добре темата. Сред притесненията им е, че българските деца ще успеят да намерят начин да заобиколят забраната. Пример за това е Австралия, която първа наложи минимална възраст за достъп до социалните мрежи. Там, според неофициална статистика, 80% от децата заобикалят ограничението.

Евродепутатите имат и друго притеснение - че в регламента, който днес Брюксел ще предложи, всъщност голямата отговорност е поета от родителите, а според тях това децентрализира проблема.

Голямата отговорност трябва да се носи от платформите, които да променят алгоритмите, да променят пристрастяващия дизайн и начина, по който те предлагат непрекъснато скролване на децата.

Според Франция минималната възраст трябва да е 15 години. Германия иска 13 години, Австрия предлага 14 години, Испания иска 16 години. Така че трябва да се преговаря за този консенсус.

Когато бъде представен този акт, трябва най-напред Брюксел да докаже, че гарантира анонимността ни и незапаметяването на личните ни данни. А след това ние, европейските граждани, да преценим меродавни ли са тези аргументи и вярваме ли им.