Велева до прокуратурата: Има ли съучастие на Терзиев, Денков и Сандов в дейността на "Петрохан"

Журналистът Валерия Велева сезира прокуратурата с искане да бъдат проверени финансовите потоци около Ивайло Калушев и дейността на свързаните с него организации, както и евентуалното участие на публични фигури.

Малко след това Софийската градска прокуратура съобщи, че продължава разследването именно на финансирането и финансовите операции, свързани с неправителствената организация, стопанисваща хижа "Петрохан".

В сигнала си Велева настоява прокуратурата да провери как през банковите сметки на Калушев са преминали близо 4 млн. лева и какъв е произходът на тези средства. Тя поставя въпроси и за финансирането от държавни институции, за движението на парите и за действията или бездействията на длъжностни лица.

В сигнала са посочени кметът на София Васил Терзиев, депутатът Николай Денков, бившият екоминистър Борислав Сандов и Саша Безуханова.

Велева иска да бъде проверено дали някой от тях е подпомагал, улеснявал или прикривал дейността на Калушев и свързаните с него лица.

Сред въпросите към прокуратурата е и как е било финансирано придобиването на имущество и какви са били отношенията между организацията около хижа "Петрохан" и държавни институции.

След публикуването на сигнала Софийската градска прокуратура излезе с информация за разследването на финансовите операции около "Петрохан".

От СГП съобщиха, че по досъдебното производство продължава активното събиране и проверка на доказателства, включително за движението и произхода на парични средства, както и за придобитото с тях имущество.

Прокуратурата посочва, че са установени данни за придобиването на моторни превозни средства, като в момента се изяснява произходът на парите, с които са били закупени. По указание на наблюдаващия прокурор НАП извършва действия за установяване на произхода на средствата, а върху МПС са наложени предварителни обезпечителни мерки.

Разследващите са установили и банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна сметка, попадаща под юрисдикцията на САЩ. По нея е изпратено искане за съдействие до американските компетентни власти по линия на международноправното сътрудничество.

Така във фокуса на прокуратурата попадат именно въпросите за произхода и движението на парите, които са сред основните акценти и в сигнала на Велева.

Още през март СГП обяви, че по отделената линия за дейността на сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии" е била вдигната банковата тайна за 44 сметки с цел установяване движението на парите.

Тогава прокуратурата съобщи и че се очакват резултати от ревизии и проверки на пет физически и седем юридически лица. Били са установени и дарения към членове на дружеството от длъжностни лица.

В сигнала си Велева поставя и въпроса какво са направили институциите след доклад на дирекция "Инспекторат" на МВР от 16 февруари 2026 г., в който според нея са описани четири сигнала, свързани с дейността на организацията и хора около Калушев.

Тя настоява да се провери и дали има данни за нарушения при сключването на споразумението между Министерството на околната среда и водите и организацията, както и дали държавни институции са неглижирали или прикривали нарушения.

От прокуратурата към момента не посочват публично, че Терзиев, Денков, Сандов или Безуханова са привлечени като обвиняеми по това досъдебно производство. Твърденията за евентуално тяхно участие са част от сигнала на Велева и предстои компетентните органи да преценят има ли данни за престъпление.

Развитието около сигнала идва ден след като Валерия Велева обяви, че се оттегля от инициативния комитет, който подкрепя кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент.

Причината за решението ѝ беше публикацията на сайта "Епицентър" на експертиза по случая "Петрохан", в която бяха публикувани чувствителни лични данни. След публикацията от "Демократична България" поискаха Йотова и Вълчев да се разграничат от Велева.

Тя заяви, че не се отказва от журналистическата си дейност, но не иска публикации, за които отговаря, да бъдат използвани в предстоящата президентска кампания. Тя обяви, че ще продължи да работи по случая "Петрохан".

От инициативния комитет "Йотова - Вълчев" заявиха, че се разграничават от публичното изнасяне на лични данни и определиха решението на Велева да се оттегли като правилно. От комитета посочиха още, че не искат предизборната кампания да бъде измествана от подобен спор.