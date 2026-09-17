Латвия изхвърли Турция от ЕвроВолей, Румъния шокира олимпийския шампион Франция

Латвия поднесе една от изненадите на Европейското първенство по волейбол, след като победи Турция с 3:1 гейма - 26:24, 23:25, 26:24, 25:16, в двубой от група "D" в Клуж-Напока.

С успеха латвийците заеха четвъртото място в групата и изхвърлиха Турция от турнира. На осминафиналите в София те ще се изправят срещу победителя от група "В" Полша.

Каан Гюрбюз беше най-резултатен в срещата с 30 точки за Турция, докато за Латвия Кристапс Смитс завърши с 23, а Ренарс Янсонс добави 19.

В другия мач от групата домакинът Румъния постигна впечатляващ успех с 3:2 над олимпийския шампион Франция - 16:25, 25:27, 25:20, 35:33, 15:12.

Французите вече си бяха осигурили първото място в групата и в директните елиминации ще срещнат Португалия. Румъния е трета и ще играе срещу Украйна. Кристиан-Даниел Цитигой бе най-резултатен за румънците с 28 точки, а Стефен Боайе реализира 21 за Франция.

Сърбия също стигна до драматична победа, след като обърна Дания от 0:2 до 3:2 в група "C" - 19:25, 21:25, 25:21, 25:23, 16:14. Така сърбите избегнаха осминафинален сблъсък със световния шампион Италия, а именно Дания ще срещне "Скуадра адзура".

В друг мач Естония победи Нидерландия с 3:1, но и двата тима приключиха участието си в турнира.

Словения надви Чехия с 3:1 в група "A" и на практика си гарантира второто място, а Швеция спечели срещу Словакия с 3:1, като и двата отбора останаха извън елиминациите.