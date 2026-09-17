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Разкриха лаборатория за синтетични наркотици край Пазарджик, иззеха 28 кг амфетамин

Разкриха лаборатория за синтетични наркотици край Пазарджик, иззеха 28 кг амфетамин
Снимка: БТА

При акция в село Юнаците са задържани двама мъже, в имот са открити още близо 35 кг марихуана и оборудване за производство на наркотици

Лаборатория за производство на синтетични наркотици е разкрита при полицейска акция в пазарджишкото село Юнаците. При операцията са иззети около 28 кг амфетамин и близо 34,7 кг марихуана, съобщиха от ОДМВР-Пазарджик.

Операцията е проведена вчера от служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при областната дирекция. При проверка на джип "Хюндай" са задържани двама мъже от Пазарджик на 62 и 57 години. И двамата са познати на полицията и имат регистрирани криминални прояви.

В автомобила криминалистите са открили четири полиетиленови туби с кафеникава течност, както и множество парчета памук, напоени със същото вещество. При направените полеви наркотестове съдържанието е реагирало положително на амфетамин.

След проверката е извършено претърсване на имот в село Юнаците, представляващ бивш стопански двор, който двамата мъже обитавали и стопанисвали.

В едно от помещенията е открита лаборатория за смесване на вещества и производство на синтетични наркотици. Там са намерени празни полиетиленови пликове тип "спейсбек", електронни везни, стъклена вана с кафеникава течност, реагирала положително на амфетамин, както и различни съдове и приспособления за смесване на химически вещества.

В имота са открити и три кашона със суха зелена листна маса, която при направения тест е идентифицирана като марихуана.

Общото количество на иззетия амфетамин е около 28 кг, а сухата марихуана е близо 34,7 кг.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.

 

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