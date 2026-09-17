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Конгресът на САЩ одобри нови санкции срещу Русия и Иран

Конгресът на САЩ одобри нови санкции срещу Русия и Иран
БТА

Мярката беше подкрепена от 262 конгресмени, срещу 159, гласували „против“

Камарата на представителите на САЩ одобри законопроект за нов пакет санкции срещу Русия и Иран, който вече е изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп. Мярката беше подкрепена от 262 конгресмени, срещу 159, гласували „против“.

Законопроектът „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026“ предвижда санкции срещу руски държавни представители, банки и финансови институции, както и срещу кораби от т.нар. „сенчест флот“, използван за превоз на руски енергийни ресурси.

Сред най-съществените текстове е възможността президентът да налага мита до 100% върху внос от държави, които продължават да купуват значителни количества руски петрол и природен газ. Разпоредбата може да засегне големи купувачи на руска енергия, сред които са Китай и Индия.

Пакетът включва и нови ограничения срещу Иран, като част от по-широките усилия на Вашингтон да увеличи икономическия натиск върху двете държави.

Сенатът одобри законопроекта през август с 86 гласа „за“ срещу 11 „против“. След гласуването в Камарата законодателната процедура в Конгреса приключи и сега документът е на бюрото на президента. За да влезе в сила, Тръмп трябва да го подпише.

Гласуването в Камарата показа различия и сред демократите. Част от представителите на партията подкрепиха санкциите, докато други се противопоставиха, основно заради опасенията от широките правомощия на президента при определянето на митата.

Законопроектът беше внесен първоначално в Сената през 2025 г. по инициатива на покойния републикански сенатор Линдзи Греъм и впоследствие получи двупартийна подкрепа. Украинският президент Володимир Зеленски също призова американските законодатели да подкрепят по-строги мерки срещу Москва заради войната в Украйна.

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