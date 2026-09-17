СДВР с подробности за трагичния случай в кв. "Бояна"

Двама съпрузи на 61 години бяха открити мъртви в дома си в столичния квартал „Бояна“.

“По телата им са установени прободни рани от нож”, съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков.

Сигналът е подаден на 16 септември около 20:18 ч. от българска гражданка, която се намирала пред дома на своя приятелка.

Жената не успяла да се свърже с нея и се усъмнила, че се е случило нещо нередно. Подателката на сигнала е била клиент на убитата, която е практикувала като стоматолог.

На адреса са изпратени служители на 6-о РПУ. При пристигането си те установили, че жилището е заключено. Наложило се да бъде повикан ключар, който разбил резето на вратата. При влизането полицаите открили телата на 61-годишните мъж и жена, които били семейство. По първоначални данни няма следи от външна намеса. Продължават разпитите на свидетели и работата по изясняване на обстоятелствата около смъртта им.

По думите на Пелтеков двамата са били нормално семейство. Макар да е имало пререкания, те били в рамките на обичайното за семейство с дългогодишен съвместен живот. По случая категорично няма постъпвали данни за домашно насилие.

"Починалата е изкарвала добри пари от дейността си като стоматолог. За съпруга имаме информация, че не извършва трудова дейност. Двамата имат дъщеря, която се намира в Америка, при която са били на гости. Преди няколко дни са се завърнали в България".

За момента няма данин някой от двамата починали да е получавал заплахи.