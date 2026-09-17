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Слънчево и спокойно в планините, ПСС отчита добри условия за туризъм

Слънчево и спокойно в планините, ПСС отчита добри условия за туризъм
Снимка: БТА

Температурите сутринта са били до 10°, а на 2000 метра през деня се очакват около 12°, спасителите напомнят на туристите да бъдат добре подготвени

Ясно, тихо и слънчево е в планините днес, като сутрешните температури не са надхвърляли 10 градуса. Очаква се условията да са подходящи за туризъм, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

През последното денонощие няма регистрирани инциденти с туристи.

От ПСС препоръчват на хората, които ще предприемат походи, да бъдат с подходяща екипировка и да носят зареден телефон и слънцезащитен крем. Спасителите съветват туристите също да уведомяват свои близки за маршрута и плановете си.

Според прогнозата времето в планините ще бъде предимно слънчево, със слаб до умерен източен вятър.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19°, а на 2000 метра – около 12°.

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