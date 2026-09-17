21-годишна е обвинена за убийство с нож в столичния "Младост"

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняема 21-годишна жена за умишлено убийство в столичния квартал "Младост". Тя е задържана за срок до 72 часа.

Според обвинението престъплението е извършено около 00:30 часа на 13 септември. Прокуратурата твърди, че 21-годишната Д. Д. е убила А. Г., като го е наръгала с нож в областта на сърцето.

Досъдебното производство е образувано още на 13 септември, а два дни по-късно е прието по компетентност от Софийската градска прокуратура.

Разследването се води от 07 РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Предстои прокуратурата да внесе в Софийския градски съд искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемата.

Към момента 21-годишната е обвиняема, като вината ѝ подлежи на установяване от съда с влязла в сила присъда.