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21-годишна е обвинена за убийство с нож в столичния "Младост"

21-годишна е обвинена за убийство с нож в столичния "Младост"
БТА

Според прокуратурата младата жена е нанесла смъртоносен удар в областта на сърцето, предстои съдът да реши дали да я остави в ареста

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняема 21-годишна жена за умишлено убийство в столичния квартал "Младост". Тя е задържана за срок до 72 часа.

Според обвинението престъплението е извършено около 00:30 часа на 13 септември. Прокуратурата твърди, че 21-годишната Д. Д. е убила А. Г., като го е наръгала с нож в областта на сърцето.

Досъдебното производство е образувано още на 13 септември, а два дни по-късно е прието по компетентност от Софийската градска прокуратура.

Разследването се води от 07 РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Предстои прокуратурата да внесе в Софийския градски съд искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемата.

Към момента 21-годишната е обвиняема, като вината ѝ подлежи на установяване от съда с влязла в сила присъда.

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