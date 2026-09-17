Турция: Алиансът от Мека напредва на фона на напрежението сред хутите

Турският външен министър Хакан Фидан заяви в четвъртък, че Алиансът от Мека е на път да завърши институционалната си структура и ще премине към по-конкретни стъпки, като същевременно подчерта подкрепата на Турция за Саудитска Арабия на фона на атаки както от север, така и от юг, предаде Türkiye Today.

Фидан заяви, че трите страни членки водят технически разговори по въпроси, включително щаба и персонала на алианса, и че Турция има за цел да разшири групировката.

"Не е приемливо Саудитска Арабия да бъде ударена едновременно от юг и от север и да бъде обект на атаки, базирани в Ирак", каза Фидан.

Дългогодишният йеменски проблем прие по-сериозна форма, тъй като атаките заплашиха критичната инфраструктура на Саудитска Арабия и по-широкия регион. Турция публично изрази подкрепа за Саудитска Арабия и предаде необходимите послания на други заинтересовани страни, добави той.

Турция засили контактите си със Сирия на фона на критични регионални събития и отбеляза, че двудневният му престой в Дамаск показва, че животът започва да се нормализира.

Той каза, че е провел близо двучасова среща със сирийския президент Ахмед Шара и е определил Израел като заплахата с най-голям потенциал за дестабилизиране на Сирия.

Премахването на Сирия от списъците със санкции и тероризъм отвори пътя за инвестиции, добавяйки, че страната има силен потенциал, ако стабилността е съпроводена от добро управление, добави той.

Относно процеса на интеграция на Сирия, той заяви, че основният приоритет на Турция е Сирийските демократични сили (SDF) да престанат да бъдат заплаха и враждебен елемент. Той определи обявените досега принципи като положителни, но заяви, че Анкара следи отблизо тяхното прилагане.

Фидан заяви, че регионалното сътрудничество, развито по отношение на Газа, е било използвано и в Сирия и сега се прилага по време на войната между Иран и САЩ.

Турция и страните от региона все повече институционализират сътрудничеството и се стремят към мирна дипломация в отговор на това, което той определи като дестабилизираща роля на Израел.

Фидан твърди, че регионалните държави все повече разбират, че нямат алтернатива на съвместната работа, тъй като нестабилността в една страна неизбежно се отразява на другите.

Фидан заяви, че Турция иска добросъседски отношения с Гърция и не иска Атина да се превърне в "инструмент на онези, които искат да дестабилизират региона и да го въвлекат в хаос".

Той подчерта опасенията на Турция относно милитаризацията на островите с демилитаризиран статут, определяйки я като заплаха и заявявайки, че Анкара многократно е повдигала въпроса двустранно, в рамките на НАТО и в ООН, от 60-те години на миналия век.

Той призова Гърция да изпълни договорните си задължения и да запази създадената напоследък положителна атмосфера в двустранните отношения.

Той също така каза, че преговорите относно системата за противовъздушна отбрана С-400 и техническите преговори между съответните страни продължават.

Фидан заяви, че посещението му в Диарбекир показва широко обществено приемане на процеса "Турция без терор".

Декларацията на организацията, че ще сложи оръжие, създаде широко удовлетворение и засили очакванията, че политическите и социалните проблеми могат да бъдат решени без насилие.

Той каза, че дискусиите в региона са все по-фокусирани върху икономическото развитие, промишлеността, инфраструктурата, новите гранични пунктове и търговията със съседните страни.

Той добави, че окончателното прекратяване на въоръжения проблем би насърчило големи инвестиции и заяви, че Пакетът за демократизация от септември 2013 г. е помогнал за справянето с проблема с отричането на идентичност, като е отворил пътя за избираеми езикови курсове.