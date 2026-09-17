Дизелът на прицел: как войната променя световния пазар на горива

Главният изпълнителен директор на Chevron Майк Уърт предупреди, че световният пазар на горива е изправен пред сериозни затруднения заради нарушените доставки и ниските запаси.

Затварянето на Ормузкия проток допълнително засили напрежението, а цените на горивата рязко се повишиха.

Международната агенция по енергетика отчита, че износът на дизел и газьол от страните от Персийския залив през август е спаднал до около 390 000 барела дневно – малко над една четвърт от нивата преди войната. Заедно с намалените руски доставки това е оставило световния пазар с около 1,6 млн. барела дизел дневно по-малко спрямо февруари.

Европа усеща най-силно недостига

Европа е сред най-засегнатите региони. Запасите от дизел в Северозападна Европа са на най-ниското си ниво от 12 години, а цените на газьола се движат близо до рекордни стойности.

Високите цени вече предизвикват протести и стачки. Във Франция рибари блокираха склад за гориво, а в Португалия шофьори протестираха заради рекордните цени на дизела. Германия също отчита рязко поскъпване на горивата, докато Унгария въведе финансова помощ за собствениците на дизелови автомобили и земеделските производители.

Русия също изпитва недостиг

Въпреки че е един от най-големите производители на петрол, Русия изпитва сериозни затруднения с производството на горива след украински атаки срещу рафинерии. По данни на Ройтерс през септември шест от най-големите руски рафинерии са намалили или спрели производството на дизел.

В някои региони се образуваха дълги опашки по бензиностанциите, а Москва ограничи износа на дизелово гориво. Русия обмисля и удължаване на ограниченията до края на октомври.

Проблемите се усещат и в Монголия, която разчита силно на руски доставки и вече въведе ограничения за продажбата на горива.

САЩ също са засегнати от високите цени

В САЩ основният проблем засега е поскъпването, а не физическият недостиг. Средната цена на дизела е преминала 6 долара за галон за първи път, а запасите са под петгодишната средна стойност.

Допълнително напрежение създаде временното спиране на рафинерията на ExxonMobil в Илинойс, която преработва до 264 000 барела петрол дневно.

Натискът може да продължи и през зимата

Енергийният пазар остава зависим от възстановяването на доставките през ключови маршрути. Връщането към нормална работа на саудитския петролопровод, възстановяването на американски рафинерии и увеличаването на производството в други региони могат да облекчат ситуацията.

В същото време есенните ремонти на рафинерии и увеличаването на търсенето заради отоплителния сезон създават допълнителен риск.

МАЕ очаква световните доставки на петрол през 2026 г. да останат значително под миналогодишните нива, като пълното възстановяване на доставките от Близкия изток може да се проточи до 2027 г.