Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Враца посреща над 350 млади спортисти за XIX Национален младежки олимпийски фестивал

Враца посреща над 350 млади спортисти за XIX Национален младежки олимпийски фестивал
БТА

Събитието ще бъде открито с дефиле и официална церемония на площад "Христо Ботев"

С дефиле и официална церемония утре вечер във Враца ще бъде открит XIX Национален младежки олимпийски фестивал. Събитието ще продължи до 20 септември и ще събере над 350 млади състезатели от различни спортове.

Програмата преди официалното откриване започва в 18:00 часа в Градската концертна зала с беседата "Олимп на глас. Истории, които мотивират" с популярния журналист Камен Алипиев-Кедъра. В нея ще се включат и спортистите, които участват във фестивала.

В 19:10 часа участниците ще се подредят за дефиле, което ще започне десет минути по-късно от Градската концертна зала и ще продължи до площад "Христо Ботев". Именно там от 19:30 часа ще започне официалната церемония по откриването.

В рамките на фестивала младите състезатели ще премерят сили в 10 вида спорт. Надпреварите ще се проведат на различни спортни обекти във Враца, сред които стадион "Христо Ботев", покритият плувен басейн, спортните зали на ППМГ "Акад. Иван Ценов" и СУ "Христо Ботев", както и откритата площадка на централния площад.

Фестивалът се организира от Българския олимпийски комитет и Община Враца, като тази година акцентът е поставен не само върху олимпийските ценности и активния начин на живот, но и върху опазването на околната среда.

На всички спортни обекти ще бъдат разположени съдове за разделно събиране на пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета, а за участниците са предвидени и беседи, посветени на ползите от разделното събиране на отпадъците.

Още по темата

Роби Уилямс ще участва във фестивала "PhillGood 2027" в Пловдив

Роби Уилямс ще участва във фестивала "PhillGood 2027" в Пловдив

42-годишен мъж си направи домашна лаборатория за наркотици във Враца

42-годишен мъж си направи домашна лаборатория за наркотици във Враца

116 счупени бариери от началото на годината на жп прелез край Враца

116 счупени бариери от началото на годината на жп прелез край Враца

Напусналият ГЕРБ Мартин Харизанов опитва да спре "ефекта на доминото" във Враца

Напусналият ГЕРБ Мартин Харизанов опитва да спре "ефекта на доминото" във Враца

Над 50 членове напускат Младежи ГЕРБ във Враца

Над 50 членове напускат Младежи ГЕРБ във Враца

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Водещи

BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

  • Преди 16 минути
Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

  • Преди 16 минути
Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

  • Преди 18 минути
Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 29 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 39 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 41 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 42 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 45 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 53 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 53 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 55 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 55 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 57 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 1 час
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 1 час