Враца посреща над 350 млади спортисти за XIX Национален младежки олимпийски фестивал

С дефиле и официална церемония утре вечер във Враца ще бъде открит XIX Национален младежки олимпийски фестивал. Събитието ще продължи до 20 септември и ще събере над 350 млади състезатели от различни спортове.

Програмата преди официалното откриване започва в 18:00 часа в Градската концертна зала с беседата "Олимп на глас. Истории, които мотивират" с популярния журналист Камен Алипиев-Кедъра. В нея ще се включат и спортистите, които участват във фестивала.

В 19:10 часа участниците ще се подредят за дефиле, което ще започне десет минути по-късно от Градската концертна зала и ще продължи до площад "Христо Ботев". Именно там от 19:30 часа ще започне официалната церемония по откриването.

В рамките на фестивала младите състезатели ще премерят сили в 10 вида спорт. Надпреварите ще се проведат на различни спортни обекти във Враца, сред които стадион "Христо Ботев", покритият плувен басейн, спортните зали на ППМГ "Акад. Иван Ценов" и СУ "Христо Ботев", както и откритата площадка на централния площад.

Фестивалът се организира от Българския олимпийски комитет и Община Враца, като тази година акцентът е поставен не само върху олимпийските ценности и активния начин на живот, но и върху опазването на околната среда.

На всички спортни обекти ще бъдат разположени съдове за разделно събиране на пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета, а за участниците са предвидени и беседи, посветени на ползите от разделното събиране на отпадъците.