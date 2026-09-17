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Училище и спортен обект под американски удари в Иран: ООН говори за възможни военни престъпления

Училище и спортен обект под американски удари в Иран: ООН говори за възможни военни престъпления
АР/БТА

Констатациите са включени в доклад на Независимата международна мисия за установяване на фактите в Иран

Разследваща мисия на ООН заяви, че има достатъчно основания да смята, че американските сили са нанесли два удара по цивилни обекти в Иран – училище и спортен комплекс. Според заключенията на мисията атаките може да представляват военни престъпления, предаде Ройтерс.

Констатациите са включени в доклад на Независимата международна мисия за установяване на фактите в Иран, който предстои да бъде представен пред Съвета на ООН по правата на човека в Женева.

В документа се разглеждат както действията на САЩ по време на войната с Иран, така и реакцията на иранските власти срещу започналите в края на декември антиправителствени протести.

Ударът по училището в Минаб

Според експертите на ООН има достатъчно основания да се смята, че американските сили са отговорни за удара по началното училище „Шаджарех Тайебех“ в Минаб. По данни на иранските власти при атаката са загинали над 150 души, сред които около 120 ученици.

Мисията посочва, че нападението не е разграничило адекватно военните от цивилните цели. В резултат са били засегнати цивилни и е била разрушена гражданска инфраструктура, което според разследващите може да представлява военно престъпление.

В доклада се твърди, че американските сили са разполагали с информация за присъствието на високопоставен ирански военен командир в района, но не са извършили достатъчно проверки преди удара. Експертите заключават, че военните са действали при осъзнат риск да бъде поразен цивилен обект.

Училището е било ясно разпознаваемо като граждански обект, а мисията не е открила доказателства то да е било използвано за военни цели.

Американският президент Доналд Тръмп по-рано отхвърли твърденията, че училището е било умишлено атакувано, като заяви, че американската страна е извършила собствено разследване. По данни на Ройтерс обаче първоначална вътрешна проверка на американските военни е посочила вероятна отговорност на САЩ за удара. 

Втори удар – по спортен комплекс

Подобни заключения са направени и за американския удар по спортен обект в Ламерд.

Според доклада при атаката са били засегнати близки жилищни сгради и училище, а 22 цивилни са били убити или ранени. Мисията отново посочва липса на достатъчно разграничение между военни и цивилни цели.

Централното командване на САЩ заяви през март, че американските сили не са атакували Ламерд в посочения ден.

ООН обвинява и иранските власти

Разследването на ООН съдържа и тежки констатации за действията на иранските власти по време на протестите.

Според мисията е имало широко разпространена и систематична кампания срещу цивилното население, включваща незаконни убийства, изтезания, произволни арести, насилствени изчезвания и сериозни ограничения на свободата на изразяване.

Мисията посочва, че не е успяла независимо да потвърди точния брой на жертвите. Тя обаче смята, че броят на загиналите и ранените вероятно е значително по-висок от официално обявените 3038 убити и 25 000 ранени.

Иранските власти от своя страна обвиняват за насилието „терористи и бунтовници“, които според Техеран са били подкрепяни от противници на режима в изгнание, както и от САЩ и Израел.

В доклада се посочва още, че реакцията на иранското правителство – включително убийствата, насилието, прекъсването на интернет достъпа и използването на смъртното наказание – представлява значителна ескалация спрямо предишни случаи на потискане на протестни действия.

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