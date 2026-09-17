Алекс Николов е №2 сред реализаторите на ЕвроВолей, Симеон блести от сервис

Александър Николов продължава да бъде сред най-силно представящите се волейболисти на Европейското първенство. Лидерът на България е втори сред всички реализатори в турнира със 117 точки от пет мача и 19 изиграни гейма.

Посрещачът добави цели 36 точки при победата над Полша и вече реализира средно по 6,16 точки на гейм. По този показател пред него е единствено сърбинът Дражен Лубурич с 6,27 точки средно на гейм.

Сред останалите най-резултатни състезатели са още австриецът Паул Бухегер със средно 5,69 точки на гейм, белгиецът Сам Деру с 5,26 и словенецът Ник Муянович с 5,14.

Силно представяне записва и Симеон Николов, който е трети сред изпълнителите на сервис. Разпределителят има 15 аса в 19 гейма, или средно по 0,79 на гейм. Пред него са само Паул Бухегер и украинецът Олех Плотницки.

По-малкият от братята Николови е и шести в класацията при разпределителите с 57,32% ефективност при успешните топки за атака.

Сред най-добрите в турнира е и Жасмин Величков. Преквалифицираният като либеро национал е пети при перфектното посрещане с 43,40%, като пред него са само четирима състезатели.

Капитанът Алекс Грозданов също се нарежда сред водещите играчи на Европейското първенство. Той има 16 точкови блокади до момента, което прави средно по 0,84 на гейм.

Така България не само впечатлява с отборното си представяне, но има и няколко състезатели сред лидерите в индивидуалните класации на ЕвроВолей 2026.