Двама мъже са в болница след инциденти с тротинетки

Двама мъже пострадаха при две отделни катастрофи с електрически тротинетки в рамките на няколко часа в Бургаско.

Първият инцидент е станал около 15:30 часа на 16 септември в района на кръстовището край хотели „Чайка“ и „Олеандър“ в Слънчев бряг.

По данни на полицията 27-годишен мъж от Сухиндол се е движил с несъобразена с пътните условия скорост.

При ляв завой загубил контрол над тротинетката и паднал на пътното платно. Той е настанен в болница с изкълчване на дясната ключица.

Втората катастрофа е станала около 20 часа в двора на спортен комплекс „Славейков“ в Бургас. 38-годишен бургазлия загубил контрол над електрическата тротинетка и паднал на земята. Мъжът е откаран в болница с фрактура на долната част на лъчевата кост. Няма опасност за живота му.