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Сърце, душа за България: Волейболните национали ни накараха да се гордеем

Сърце, душа за България: Волейболните национали ни накараха да се гордеем
БТА

"Лъвовете" сломиха Полша с 3:2 и показаха, че този млад отбор вече може да се мери с най-силните в Европа

Има мачове, които остават в статистиката, и други, които остават в усещането. Победата на България над Полша беше точно от втория тип. Не само заради резултата, а заради начина, по който "лъвовете" изиграха срещата - със смелост, постоянство и характер срещу един от най-силните отбори в света.

Този млад български тим все още расте, но срещу Полша показа, че вече може да бъде равностоен на най-добрите. Имаше трудни моменти, имаше напрежение, имаше грешки, но нямаше отказване. Всеки следващ гейм беше нова битка, а България остана в нея до самия край.

Алекс Николов може да е лицето на този отбор и човекът, който завърши с впечатляващите 36 точки срещу Полша, но около него вече има истински отбор. Денислав Бърдаров също изигра огромен мач и добави 24 точки, а Симеон Николов, Алекс Грозданов, Жасмин Величков и останалите допълниха картината на една от най-силните вечери на България в последните години. Точно затова тази победа е толкова ценна - защото не беше спечелена от един човек, а от всички.

Още по-впечатляваща беше реакцията на България в моментите, в които Полша успяваше да натисне. Вместо да се пречупят, националите останаха спокойни и продължиха да търсят своите шансове. Именно това подчерта и Джанлоренцо Бленджини след мача - че отборът е показал способност да страда, но и да се бори за всяка точка.

И всичко това се случи пред пълна и шумна "Арена София". Публиката отново беше част от мача, а всяка точка на България вдигаше залата на крака. В подобни вечери се вижда колко много означава домакинството и колко силна връзка вече има между този отбор и хората по трибуните.

Победата носи важни точки за световната ранглиста и за голямата цел - класиране за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Но освен сметки и класации, тя донесе и нещо друго - увереност.

Предстои осминафинал срещу Германия, където всичко започва от нулата. Но след победата над Полша България вече показа едно - че може да се изправи срещу голям съперник и да не се уплаши.

Сърце, душа за България! Точно това показа този отбор.

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