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Над 20 тона отпадъци извозиха още в първия ден от почистването на ул. "Костенец"

Над 20 тона отпадъци извозиха още в първия ден от почистването на ул. "Костенец"

Столична община започна разчистването на едно от дългогодишните нерегламентирани сметища в София, а на мястото ще бъде монтирано и видеонаблюдение

Столична община започна разчистването на поредното нерегламентирано сметище в София – този път по ул. "Костенец", която свързва районите "Възраждане" и "Красно село".

"Започваме разчистването на поредното нерегламентирано сметище. Този път на ул. "Костенец", която свързва районите "Възраждане" и "Красно село". Време е да сложим край на системните замърсявания", заяви заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков при старта на акцията.

Улицата е общински терен с дължина около 1200 метра, за който сигнали за замърсяване се подават още от 2014 година. През 2023 и 2024 година броят им нараства сериозно, а мястото постепенно се превръща в зона за нерегламентирано изхвърляне на битови, едрогабаритни и строителни отпадъци.

Специализирана техника вече работи на терен, като само през първия ден са извозени над 20 тона отпадъци. Почистването ще продължи до пълното освобождаване на трасето, което според общината ще помогне и за облекчаване на движението между двата района.

Акцията е част от усилията за справяне с над 300 рискови точки за замърсяване в София. Сред наскоро почистените места е и местността "Корията" в район "Люлин".

От общината обаче подчертават, че самото разчистване не решава трайно проблема.

"Чистенето само по себе си не е достатъчно и нито общината, нито софиянци могат да си позволят непрекъснато да се разходва публичен ресурс за почистването на едни и същи терени, които след няколко седмици пак биват замърсявани", каза Неделков.

По думите му на ул. "Костенец" ще бъде монтирано видеонаблюдение, подобно на това при езерата в Долни Богров.

Столичният общински съвет вече одобри закупуването на 100 автономни камери с изкуствен интелект на стойност 250 000 евро. Системите ще позволяват 24-часово наблюдение, идентифициране на превозни средства и автоматично разпознаване на нарушения.

От Столична община посочват още, че за последните две години над 1,2 млн. лева публичен ресурс са били изразходвани за повторно почистване на едни и същи замърсени терени.

Контролът също е засилен. За първото шестмесечие на 2026 година Столичният инспекторат е извършил 2058 проверки, наложил е 989 глоби с фиш и е съставил 350 акта за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

От общината призоваха гражданите да не паркират автомобилите си в зоната на почистването и да спазват временната организация на движението, когато такава бъде въведена.

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