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Българите пътуват все повече зад граница, Турция и Гърция са сред предпочитаните дестинации

Българите пътуват все повече зад граница, Турция и Гърция са сред предпочитаните дестинации
Pixabay

През април пътуванията на българи в чужбина надхвърлят посещенията на чужденци у нас, показват окончателните данни на НСИ

Българите са пътували зад граница по-често, отколкото чужденци са посещавали страната през април 2026 г. Данните на Националния статистически институт показват ръст на изходящите пътувания, докато броят на чуждестранните посещения у нас остава почти без промяна спрямо година по-рано.

През април са отчетени 848 800 пътувания на български граждани в чужбина - с 8,9% повече спрямо същия месец на 2025 г. За същия период посещенията на чужденци в България са 795 800, което е спад от 0,2% на годишна база.

Разликата между двата показателя е около 53 000 пътувания в полза на изходящите от страната.

Къде пътуват най-често българите?

Сред водещите направления през април са Турция, Гърция, Румъния, Сърбия и Република Северна Македония. Статистиката отчита увеличение на пътуванията на български граждани по всички наблюдавани цели.

При чужденците, посещаващи България, водещите държави са Турция, Румъния, Гърция, Сърбия и Германия.

Въпреки общия лек спад на чуждестранните посещения през април, пътуванията с цел почивка и екскурзия се увеличават с 3,5%. Служебните посещения намаляват с 0,7%, а тези с други цели - с 2,8%.

Важно уточнение е, че 30,9% от отчетените посещения на чужди граждани през април представляват транзитни преминавания през България.

През март картината е била обратна

Само месец по-рано чуждестранните посещения все още са били повече от пътуванията на българи зад граница. През март НСИ отчита 724 600 пътувания на български граждани в чужбина срещу 789 300 посещения на чужденци у нас.

Така окончателните данни за март и април показват осезаемо засилване на пътуванията на българи извън страната през пролетта, като през април броят им вече надхвърля този на посещенията на чужди граждани в България.

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