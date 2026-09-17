БФС търси партньорства с водещи компании за развитието на футбола

Ръководството на Българския футболен съюз посрещна представители на повече от 50 компании от Българския форум на бизнес лидерите в Националната футболна база „Бояна“.

Срещата беше насочена към създаването на устойчив диалог между българския футбол и водещи представители на бизнеса. БФС е официален член на организацията, която обединява компании около принципите на отговорното и устойчивото развитие.

Посещението беше част от поредицата Meet BBLF Success, представяща постиженията, иновациите и дългосрочните инициативи на членовете на форума. Форматът насърчава обмена на опит, добри практики и идеи за бъдещи партньорства.

Президентът на БФС Георги Иванов приветства гостите и подчерта, че развитието на футбола изисква дългосрочно мислене, ясна отговорност и обединяване на усилията около обществено значими каузи.

„Футболът е много повече от игра. Той достига до стотици хиляди деца и семейства, обединява общности и възпитава характер, дисциплина, уважение и принадлежност. Вярваме, че между футбола и отговорния бизнес съществува естествена връзка, в чието ядро стои инвестицията в младите хора, в техните възможности и в бъдещето на България“, заяви Иванов.

Изпълнителният директор на БФС Андрей Петров, членът на Изпълнителния комитет Теодор Тодоров и директорът „Развитие на детско-юношеския футбол“ Лъчезар Димов представиха основните направления в работата на централата и плановете за тяхното развитие.

Акцент беше поставен върху детско-юношеския футбол, подготовката на треньори и специалисти, подобряването на спортната инфраструктура и връзката между футболната подготовка, образованието и личностното развитие на младите състезатели.

Специална част от програмата беше посветена на Академия БФС. Гостите се запознаха с модела за работа с младите футболисти, който съчетава спортна подготовка, образование и изграждане на полезни навици и ценности.

По време на разговорите бяха обсъдени възможности експертизата и предприемаческата култура на компаниите да бъдат насочени към проекти с дългосрочна стойност за футбола и обществото.

Срещата постави основа за последващи разговори, конкретни инициативи и партньорства. На последния редовен отчетен конгрес на БФС Георги Иванов заяви, че ще работи за сътрудничество на футболната централа с бизнеса, образованието и социалната сфера.