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Любо Ганев: София иска отново да бъде домакин през 2030 година

Любо Ганев: София иска отново да бъде домакин през 2030 година
БТА

Президентът на българския волейбол обяви новата голяма цел след успешното провеждане на Европейското първенство през 2026 година

София ще кандидатства отново за домакинство на Европейското първенство по волейбол през 2030 година. Това обяви президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев по време на тържественото заседание на Столичния общински съвет по случай Деня на София.

Ганев благодари на кмета Васил Терзиев за партньорството при организирането на ЕвроВолей 2026, което определи като най-голямото спортно събитие в България през тази година.

Според президента на федерацията домакинството е привлякло инвестиции за 20 милиона евро. Успешното провеждане на шампионата дава основание на София и българския волейбол да насочат усилията си към следващата голяма цел - ново домакинство през 2030 година.

Новината беше обявена ден след впечатляващата победа на България над Полша с 3:2. Над 13 000 зрители изпълниха трибуните на „Арена София“ и поставиха рекорд по посещаемост за мач на мъжкия национален отбор.

Поводът за изказването на Ганев беше връчването на Почетните знаци на Столичната община на представители на българския волейбол. Той прие отличията от името на националния отбор.

Сред наградените бяха състезатели и представители на мъжкия тим. С Почетен знак беше удостоен и националният отбор на България за девойки до 19 години.

Кметът Васил Терзиев благодари на отличените за техните успехи и за примера, който дават.

„Един град са хората. Един град е енергията, която ни събира. Всички вие сте оставили огромен отпечатък. Дали сте пример и сте заразили много други с него“, заяви Терзиев.

Партньорството между Столичната община и Българската федерация по волейбол превърна ЕвроВолей 2026 в събитие за целия град. София посрещна отбори и привърженици от цяла Европа, а интересът достигна своя връх при драматичния успех над Полша.

След настоящото европейско първенство следващата цел вече е поставена - София отново да приеме най-добрите волейболни отбори на континента през 2030 година.

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