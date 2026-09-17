Над 300 литра дизел изчезнаха за няколко дни, задържаха 27-годишен

Около 330 литра дизелово гориво са откраднати от товарни машини само в рамките на няколко дни в Троян и село Орешак. Полицията е задържала 27-годишен мъж, за когото има данни, че е съпричастен към кражбите.

Последният случай е от нощта срещу 16 септември. В село Орешак били разбити резервоарите на багер и товарен автомобил "Щаер". От първата машина липсвали около 50 литра дизел, а от втората - още около 100 литра.

След проведени издирвателни действия служители на Районното управление в Троян установили и задържали 27-годишен жител на града, криминално проявен и осъждан.

В хода на разследването полицаите установили данни за съпричастността му и към друга подобна кражба, извършена само ден по-рано.

В нощта на 14 срещу 15 септември бил разбит резервоарът на товарен автомобил в троянския квартал "Велчевски". Тогава били откраднати около 180 литра дизелово гориво.

Така общото количество гориво, отнето при трите случая, достига около 330 литра.

По случаите са образувани две досъдебни производства, а разследването продължава.