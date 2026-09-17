Владислав Панев за цените на горивата - има начини за понижение на цените

Икономистът Владислав Панев публикува в своя Фейсбук профил мнението си, че има начини за сваляне на цените и те трябва да се прилагат умно.

"Понеже "Възраждане" и днес предложиха "лесното" решение за горивата да отпаднат санкциите срещу Русия, погледнах какви са цените на бензина и дизела в нашите две държави. И при двата типа гориво в България са с 6 цента на литър по-евтини. И са по-евтини през последните доста години. Ама това Костадинов не го казва.