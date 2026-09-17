Владислав Панев за цените на горивата - има начини за понижение на цените
"Харчим със скоростта на светлината", пише той
Икономистът Владислав Панев публикува в своя Фейсбук профил мнението си, че има начини за сваляне на цените и те трябва да се прилагат умно.
"Понеже "Възраждане" и днес предложиха "лесното" решение за горивата да отпаднат санкциите срещу Русия, погледнах какви са цените на бензина и дизела в нашите две държави. И при двата типа гориво в България са с 6 цента на литър по-евтини. И са по-евтини през последните доста години. Ама това Костадинов не го казва.
Цените са високи и причината са няколкото войни, последно затварянето на протока между Индийския океан и Червено море, както и спирането на саудитския тръбопровод Изток - Запад. Начини за свалянето им има, но трябва да се прави умно. А големият проблем е, че заради високите бюджетни дефицити от пандемията насам, харчим със скоростта на светлината. И дори да заемем пари, лихвите вече също са високи. Така става по време на криза. И като правим високи дефицити преди нея, след това проблемите по време на Перфектната буря лъсват", пише Панев.
Таралеж припомня - в сряда от ДБ предложиха всеки гражданин да получава по 20 евроцента за всеки литър обикновен бензин и дизел.
Димо Дренчев заяви, че партията е внесла искане за изслушване на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, но предложението е било отхвърлено.
Според ПП България е изправена пред риск от сериозен инфлационен шок заради поскъпването на горивата, природния газ и храните, а правителството трябва да предприеме незабавни мерки.