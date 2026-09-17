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Курс с такси завърши в полицията заради фалшиви 50 евро

Курс с такси завърши в полицията заради фалшиви 50 евро
Pixabay

Таксиметровият шофьор подал сигнал в полицията, след като получил неистинска банкнота от 50 евро

Таксиметров шофьор в Нова Загора подал сигнал в полицията, след като установил, че получената банкнота е неистинска

35-годишна жена е задържана в Нова Загора, след като платила за пътуване с такси с неистинска банкнота от 50 евро. Случаят е от 16 септември, съобщиха от полицията.

Сигналът бил подаден от таксиметровия шофьор, който заявил пред органите на реда, че клиент е заплатил извършената услуга с банкнота с номинал 50 евро, за която било установено, че е фалшива.

След предприетите действия полицията установила самоличността на 35-годишната жена, която е задържана.

Предстои да бъдат изяснени обстоятелствата около случая, включително произходът на неистинската банкнота.

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