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Цветомир Петров: Нека бъдем различни в идеите си, но единни в отговорността си

Цветомир Петров: Нека бъдем различни в идеите си, но единни в отговорността си
Снимка: БТА

И нека любовта към София ни напомня, че общото е по-голямо от личното, каза председателят на СОС

Нека бъдем различни в идеите си, но единни в отговорността си. Това каза председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров по време на тържественото заседание на СОС по случай Деня на София – 17 септември.

Той посочи, че в Общинския съвет има различни политически сили, идеи и представи за развитието на града и това е естествено, тъй като различията са част от демокрацията. По думите му обаче разделението е избор.

Никой не очаква от нас да бъдем единодушни по всеки въпрос. Софиянци очакват да спорим честно, да се чуваме и да намираме общ път, когато интересът на града го изисква“, каза Петров.

Защото след всеки наш дебат важният въпрос не е кой е спечелил политическия спор. Важният въпрос е: какво е спечелила София?“, заяви председателят на СОС.

По думите му хората не оценяват работата на общинските съветници по силата на думите или по продължителността на заседанията, а по резултатите – по улицата пред дома си, по транспорта, който използват, по училището на детето си, по чистотата на квартала си и по сигурността, която усещат.

Петров каза, че София не принадлежи на една партия, на едно мнозинство или на един мандат, а на хората. „На нас тя е поверена само за време. И един ден няма да има значение колко пъти сме надделявали един над друг. Ще има значение какво сме оставили след себе си“, посочи той.

Председателят на Съвета благодари на хората, които „карат София да живее“ – на учителите, лекарите, културните и социалните дейци, строителите, служителите в общинските предприятия и работещите в градския транспорт. Той изрази признателност и към служителите на Столичната община и районните администрации, чийто труд често остава невидим, но чрез него гражданите всеки ден усещат дали общината е близо до тях.

Петров благодари и на общинските съветници, като отбеляза, че да носиш отговорност означава не само да защитаваш своите позиции, но и да имаш силата да търсиш съгласие и смелостта да вземаш трудни решения.

В началото на словото си Цветомир Петров посочи, че празникът на един град не е просто дата в календара, а момент, в който хората си припомнят не само откъде идват, но и какво ги свързва. По думите му София принадлежи на всички, които я обичат, грижат се за нея и свързват бъдещето си с нея.

Той припомни, че днес се почитат светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София.

Отбеляза и, че през 1992 г. Столичният общински съвет е избрал 17 септември за празник на града. Той припомни и първия демократично избран кмет на София проф. Александър Янчулев, с когото градът се е простил тази година. По време на неговия мандат е взето решението 17 септември да бъде определен за празник на столицата.

София е древен град, преживял изпитания, промени и превратности, каза Петров. По думите му градът е бил разрушаван и изграждан отново, но винаги е намирал сили да продължи напред.

„Днес тази отговорност е наша“, заяви той.

В края на словото си Цветомир Петров призова мъдростта да помага на общинските съветници да чуват другия, вярата да им дава смелост да започват трудните промени, а надеждата – сили да не се отказват пред проблемите.

И нека любовта към София ни напомня, че общото е по-голямо от личното, а бъдещето на града – по-важно от всеки временен политически успех“, каза той.

„Защото над нашите имена, над партиите и над всичко, което ни разделя, стои едно име, което ни обединява - София“, посочи председателят на СОС и завърши с поздрав: „Честит празник, София! Честит празник, софиянци!“

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