Дара стана почетен гражданин на София

Дарина Йотова – DARA, беше удостоена със званието „Почетен гражданин на София“ след историческата си победа на „Евровизия 2026“.

Певицата спечели конкурса с песента „Bangaranga“ и донесе на България правото да бъде домакин на музикалния форум през 2027 г.

Това е поредното почетно отличие за изпълнителката, която вече е почетен гражданин на Варна – града, в който е родена. Признанието ѝ беше връчено за приноса към българската музика и популяризирането на страната на международната сцена.

"Преди 10 години дойдох тук и само мога да кажа, че София е градът на мечтите. Благодаря Ви, че се грижите за този град и се надявам да продължавате, защото културата има нужда от Вас. Аз и моите приятели артисти имаме нужда от Вашата подкрепа".

С тези думи Дара се обърна към кмета на София Васил Терзиев и Столичния общински съвет, след като получи званието „Почетен гражданин на София“ на тържественото заседание по повод Деня на София.

Със своето изпълнение на „Bangaranga“ DARA триумфира на сцената във Виена и се превърна в първия български изпълнител, спечелил престижния песенен конкурс. Успехът ѝ предизвика вълна от празненства в България.

През 2027 г. „Евровизия“ ще се проведе в Бургас, като подготовката за мащабното събитие вече е сред важните културни теми у нас.