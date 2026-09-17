Бекъм за Меси: Трябва да спечели "Златната топка"

Бившият капитан на Англия и настоящ собственик на Интер Маями Дейвид Бекъм заяви, че Лионел Меси заслужава да спечели "Златната топка" за девети път в кариерата си.

Думите му дойдоха след поредната историческа вечер за аржентинеца, който отбеляза своя гол №100 с екипа на Интер Маями и помогна на отбора да спечели Купата на шампионите.

Меси е сред номинираните за най-престижното индивидуално отличие във футбола, след като направи и силно Световно първенство през 2026 година. Той реализира осем гола и добави четири асистенции по пътя на Аржентина до финала, загубен от Испания.

"Когато го виждаш да прави такива неща, когато виждаш какво Световно първенство изигра... няма друг на 39 години, който да постига подобни неща, и то на такова ниво. Той заслужава да бъде сред кандидатите за "Златната топка". Според мен трябва да я спечели", заяви Бекъм.

Така той се присъедини към Диего Симеоне, който преди няколко дни също публично подкрепи Меси в битката за отличието.

Аржентинецът продължава да трупа рекорди и трофеи, а след последния успех вече има 49 отличия в кариерата си.