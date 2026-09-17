Спортният директор на Залцбург: Левски е силен отбор, очаквам труден мач

Спортният директор на РБ Залцбург Маркус Ман очаква труден двубой срещу Левски в първия мач на двата отбора от основната фаза на Лига Европа. В интервю пред Sportal.bg германският ръководител подчерта, че австрийците са наясно със силните страни на българския шампион и с атмосферата, която ги очаква в София.

Срещата на Националния стадион "Васил Левски" започва в 19:45 часа.

"Щастливи сме, че сме тук. Очаквам труден двубой срещу силен отбор. Няма да ни бъде лесно. Левски стана шампион след 14 години доминация на Лудогорец. Тук сме за победа. Левски е отбор, който има ясна идентичност. Имаме общи неща", заяви Ман.

По думите му двата тима имат сходства в начина, по който искат да контролират срещата.

"Искам да видя най-вече нашата игра. Знаем, че и Левски обича да задържа топката. Може би пресираме малко по-високо от противника. Знаем каква ще бъде атмосферата на стадиона, това ще е нещо специално за нашия отбор", добави той.

Ман обърна внимание и на младите футболисти в състава на Залцбург, за които подобни европейски мачове са важна част от развитието.

"Много е важно за тези млади момчета да играят в такива мачове. Вече играхме срещу Пафос и Мялби, но в основната фаза нещата ще са малко по-различни. Това ще бъде много важна стъпка за развитието на младите футболисти", каза спортният директор.

Той разкри още, че след жребия австрийският клуб е направил подробно проучване на Левски и стила на Хулио Веласкес.

"След като разбрахме, че ще играем с Левски, проучихме състава. Наясно сме със стила на игра, който практикува Хулио Веласкес. След като си станал шампион след 14 години, това означава, че се развиваш много добре", заяви Ман.

Спортният директор на Залцбург добави, че европейските мачове на Левски са показали способността на "сините" да извличат максимума от представянето си, което допълнително затвърждава очакванията му за сериозен двубой в София