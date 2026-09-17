Милан започна с поражение, Съндърланд с победа: как се представиха съперниците на Левски в Лига Европа

Милан, който е сред съперниците на Левски в основната фаза на Лига Европа, започна участието си в турнира с домакинска загуба с 0:2 от Бенфика. Това бе и първото поражение за италианския гранд от началото на сезона.

Португалският тим поведе още в 16-ата минута чрез Доди Лукебакио, а малко по-късно Георгий Судаков удари греда. Милан имаше претенции за дузпа преди почивката, но такава не бе отсъдена. В 53-ата минута Якуб Камински покачи на 2:0 и оформи крайния резултат.

Друг бъдещ съперник на Левски - Съндърланд, стартира с победа. Английският тим се наложи с 1:0 над АЗ Алкмаар, а единственото попадение бе дело на Енцо Льо Фе от дузпа в 66-ата минута.

Ягелония пък загуби с 1:2 гостуването си на Олимпиакос. Поляците поведоха чрез Кайетан Шмит, но Армандо Гонсалес изравни преди почивката, а Роман Яремчук донесе успеха на гръцкия тим в 84-ата минута.

Апоел Беер Шева, без Йоан Стоянов в състава, завърши 0:0 срещу Динамо Загреб в Букурещ.

В останалите срещи Андерлехт загуби с 1:2 от Олимпик Лион, Байер Леверкузен победи Целие с 2:0, а Щурм Грац и Рен не си отбелязаха гол и приключиха при 0:0.

Така още в първия кръг част от бъдещите съперници на Левски показаха различно лице - от убедителното представяне на Бенфика срещу Милан до минималния успех на Съндърланд и поражението на Ягелония.