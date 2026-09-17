Радев и Демерджиев ще участват в Националното съвещание на ръководния състав на МВР
На съвещанието ще бъдат определени приоритетните задачи и организацията на дейността на МВР в периода на подготовката и на произвеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент
Днес ще се проведе Национално съвещание на ръководния състав на Министерството на вътрешните работи.
На съвещанието ще бъдат определени приоритетните задачи и организацията на дейността на МВР в периода на подготовката и на произвеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026г
В съвещанието ще участват министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов, както и шефа на ДАНС Пламен Тончев.