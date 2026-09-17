Шишков: До 3 години „Хемус“ трябва да стигне до Велико Търново

"Около 1200 км нови магистрали трябва да бъдат проектирани, за да може България да ускори изграждането на основната си пътна инфраструктура".

Това заяви регионалният министър Иван Шишков пред БТВ. По думите му основният проблем е липсата на готови проекти. Според него трябва да бъдат проектирани около 800 км магистрали, а други 400 км да бъдат подготвени в начална фаза. Шишков посочи, че изграждането на нови магистрали е необходимо както за по-добрата транспортна свързаност, така и за ограничаване на тежкия трафик по съществуващите пътища.

„Когато няма толкова много магистрали и когато искаме да живеем по-нормално и тировете да не се превърнат в убийци, сега трябва да променим нещата“.

Един от основните приоритети според Шишков е завършването на автомагистрала „Хемус“. Той заяви, че до три години магистралата трябва да бъде изградена до Велико Търново. По думите му до 4-5 години трябва да бъде завършена и цялата АМ „Хемус“, което означава това да се случи около 2030-2031 г.

Регионалният министър коментира и отношенията с компаниите, които в момента работят по магистралата. Той подчерта, че държавата не цели конфликт със строителния сектор, но настоява за по-строг контрол върху разходването на публичните средства.

„Ние сме принудени да останат същите фирми, които строят АМ „Хемус“ и в момента, но ще получат толкова пари, колкото заслужават".

Министърът обясни, че разговорите със строителните компании са напреднали и целта е да бъде постигнато споразумение за изграждането на необходимата инфраструктура. Шишков беше категоричен, че държавата няма да плаща предварително. Според него този подход ще позволи по-ефективен контрол върху изпълнението на договорите и ще даде възможност при установени нарушения строителните компании да бъдат задължавани да ги отстраняват.

„Строителният бизнес трябва да докаже дали са строителни фирми или комисионери“, заяви регионалният министър.

Шишков коментира и изграждането на последния участък от Околовръстния път на София. По думите му първата важна стъпка е да бъде приключена процедурата по Подробния устройствен план за целия околовръстен път. След това се предвижда да бъде обявена обществена поръчка и да започне процедурата за реалното изграждане на трасето.

„Без него не може да се направи абсолютно нищо“.

Според него в рамките на следващите три години трябва да бъде достигнат финалът на изграждането на Околовръстното шосе на София.

Основната цел на планираните проекти е да се подобри транспортната свързаност, да се изведе тежкият транзитен трафик от населените места и да се повиши безопасността по пътищата.