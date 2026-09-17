Новини
Търси
Подкаст
Политика

Шишков: До 3 години „Хемус“ трябва да стигне до Велико Търново

Шишков: До 3 години „Хемус“ трябва да стигне до Велико Търново
БТА

„Строителният бизнес трябва да докаже дали са строителни фирми или комисионери“, заяви регионалният министър

"Около 1200 км нови магистрали трябва да бъдат проектирани, за да може България да ускори изграждането на основната си пътна инфраструктура".

Това заяви регионалният министър Иван Шишков пред БТВ. По думите му основният проблем е липсата на готови проекти. Според него трябва да бъдат проектирани около 800 км магистрали, а други 400 км да бъдат подготвени в начална фаза. Шишков посочи, че изграждането на нови магистрали е необходимо както за по-добрата транспортна свързаност, така и за ограничаване на тежкия трафик по съществуващите пътища.

„Когато няма толкова много магистрали и когато искаме да живеем по-нормално и тировете да не се превърнат в убийци, сега трябва да променим нещата“.

Един от основните приоритети според Шишков е завършването на автомагистрала „Хемус“. Той заяви, че до три години магистралата трябва да бъде изградена до Велико Търново. По думите му до 4-5 години трябва да бъде завършена и цялата АМ „Хемус“, което означава това да се случи около 2030-2031 г.

Регионалният министър коментира и отношенията с компаниите, които в момента работят по магистралата. Той подчерта, че държавата не цели конфликт със строителния сектор, но настоява за по-строг контрол върху разходването на публичните средства.

„Ние сме принудени да останат същите фирми, които строят АМ „Хемус“ и в момента, но ще получат толкова пари, колкото заслужават".

Министърът обясни, че разговорите със строителните компании са напреднали и целта е да бъде постигнато споразумение за изграждането на необходимата инфраструктура. Шишков беше категоричен, че държавата няма да плаща предварително. Според него този подход ще позволи по-ефективен контрол върху изпълнението на договорите и ще даде възможност при установени нарушения строителните компании да бъдат задължавани да ги отстраняват.

„Строителният бизнес трябва да докаже дали са строителни фирми или комисионери“, заяви регионалният министър.

Шишков коментира и изграждането на последния участък от Околовръстния път на София. По думите му първата важна стъпка е да бъде приключена процедурата по Подробния устройствен план за целия околовръстен път. След това се предвижда да бъде обявена обществена поръчка и да започне процедурата за реалното изграждане на трасето.

„Без него не може да се направи абсолютно нищо“.

Според него в рамките на следващите три години трябва да бъде достигнат финалът на изграждането на Околовръстното шосе на София. 

Основната цел на планираните проекти е да се подобри транспортната свързаност, да се изведе тежкият транзитен трафик от населените места и да се повиши безопасността по пътищата.

Още по темата

Министър Шишков: Няма проектна готовност за над 1000 км магистрали

Министър Шишков: Няма проектна готовност за над 1000 км магистрали

Шишков: Тунелът под Шипка може да се нуждае от сериозно препроектиране

Шишков: Тунелът под Шипка може да се нуждае от сериозно препроектиране

Министър Шишков и кметове обсъждат строителството на „Хемус“

Министър Шишков и кметове обсъждат строителството на „Хемус“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

Асен Василев за мерките срещу скъпите горива: 6 млн. българи ще „пият по една студена вода"

Асен Василев за мерките срещу скъпите горива: 6 млн. българи ще „пият по една студена вода"

ДАНС с призив към прокуратурата да работи

ДАНС с призив към прокуратурата да работи

Румен Радев награди служители на МВР за техните заслуги в разкриването на престъпления

Румен Радев награди служители на МВР за техните заслуги в разкриването на престъпления

България изчаква с конвенцията за обезщетенията за Украйна: Петрова посочи две условия

България изчаква с конвенцията за обезщетенията за Украйна: Петрова посочи две условия

Водещи

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 10 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 11 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 13 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 15 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 23 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 23 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 25 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 26 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 28 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 35 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 41 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 43 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 45 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 56 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 58 минути