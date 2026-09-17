Новини
Търси
Подкаст
Общество

Трето огнище на шарка по овцете и козите в Кюстендилско

Трето огнище на шарка по овцете и козите в Кюстендилско
БТА

Засегнати са общо 66 животни, а само ден по-рано БАБХ съобщи за друго огнище във Ваксево с 15 овце

Ново огнище на шарка по овцете и козите е установено в животновъден обект в село Ваксево, община Невестино. Това е третият подобен случай в област Кюстендил от началото на годината, като засегнатите животни в огнищата вече са общо 66 - 58 овце и 8 кози.

Около засегнатите обекти са определени 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона. В тях ежедневно се извършват клинични прегледи на всички регистрирани стопанства с дребни преживни животни. От Областната дирекция по безопасност на храните в Кюстендил уточняват, че последният случай във Ваксево няма връзка с останалите регистрирани огнища.

Само ден по-рано Българската агенция по безопасност на храните съобщи за първично огнище отново във Ваксево, този път в стопанство с 15 овце. Сигналът тогава е бил подаден от самия стопанин след появата на клинични признаци на заболяването.

След установяването му бяха въведени ограничения за придвижването на овце и кози в засегнатите райони, а животните в защитната и надзорната зона подлежат на засилен ветеринарен контрол. БАБХ предвижда и обезщетяване на собствениците съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Ситуацията остава под наблюдение, тъй като шарката по овцете и козите е силно заразно заболяване, а през последните седмици нови огнища бяха регистрирани и в други части на страната. Само в началото на септември БАБХ съобщи за две първични огнища в селата Дреново и Михнево в община Петрич, където се отглеждат общо 180 овце.

Още по темата

БАБХ установи огнище на шарка по овцете и козите в Кюстендилско

БАБХ установи огнище на шарка по овцете и козите в Кюстендилско

Ново огнище на шарка по овцете и козите е открито в Кърджалийско

Ново огнище на шарка по овцете и козите е открито в Кърджалийско

БАБХ установи вторично огнище на шарка по овцете и козите в Тянево

БАБХ установи вторично огнище на шарка по овцете и козите в Тянево

Нови огнища на шарка по овцете: Над 600 животни във ферми в Кърджалийско и Хасковско

Нови огнища на шарка по овцете: Над 600 животни във ферми в Кърджалийско и Хасковско

Ограничителни мерки в шест сливенски села заради шарка по овцете и козите

Ограничителни мерки в шест сливенски села заради шарка по овцете и козите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Водещи

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 4 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 4 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 6 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 6 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 8 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 15 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 21 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 24 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 26 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 37 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 39 минути
Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

  • Преди 44 минути
Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

  • Преди 51 минути
Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Преди 55 минути
Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Преди 56 минути