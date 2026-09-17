Трето огнище на шарка по овцете и козите в Кюстендилско

Ново огнище на шарка по овцете и козите е установено в животновъден обект в село Ваксево, община Невестино. Това е третият подобен случай в област Кюстендил от началото на годината, като засегнатите животни в огнищата вече са общо 66 - 58 овце и 8 кози.

Около засегнатите обекти са определени 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона. В тях ежедневно се извършват клинични прегледи на всички регистрирани стопанства с дребни преживни животни. От Областната дирекция по безопасност на храните в Кюстендил уточняват, че последният случай във Ваксево няма връзка с останалите регистрирани огнища.

Само ден по-рано Българската агенция по безопасност на храните съобщи за първично огнище отново във Ваксево, този път в стопанство с 15 овце. Сигналът тогава е бил подаден от самия стопанин след появата на клинични признаци на заболяването.

След установяването му бяха въведени ограничения за придвижването на овце и кози в засегнатите райони, а животните в защитната и надзорната зона подлежат на засилен ветеринарен контрол. БАБХ предвижда и обезщетяване на собствениците съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Ситуацията остава под наблюдение, тъй като шарката по овцете и козите е силно заразно заболяване, а през последните седмици нови огнища бяха регистрирани и в други части на страната. Само в началото на септември БАБХ съобщи за две първични огнища в селата Дреново и Михнево в община Петрич, където се отглеждат общо 180 овце.