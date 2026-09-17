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Край на ерата "Боели" в Челси: Clearlake Capital вече е едноличен собственик

Край на ерата "Боели" в Челси: Clearlake Capital вече е едноличен собственик
АП/БТА

Американският фонд придоби дяловете на Тод Боели, Марк Уолтър и Хансйорг Вис и пое пълен контрол над клуба

Мащабна промяна в собствеността на Челси сложи край на периода на Тод Боели на "Стамфорд Бридж". Clearlake Capital вече е едноличен собственик на лондонския клуб, след като придоби дяловете на останалите акционери.

До момента фондът, ръководен от Бехдад Егбали и Хосе Е. Фелисиано, държеше 61,5% от Челси, докато Тод Боели, Марк Уолтър и Хансйорг Вис притежаваха по 12,8%.

След финализирането на сделката Боели и Уолтър се оттеглят от управлението на "сините", а Clearlake Capital вече контролира всички акции на клуба.

Боели беше председател на Челси от 2022 година, когато консорциумът придоби клуба от Роман Абрамович за 2,3 милиарда паунда. През последните години обаче между отделните страни в собственическата група се появиха разногласия, като още през 2024 година започнаха информации за възможно взаимно изкупуване на дяловете.

При раздялата си с клуба Боели определи времето си в Челси като "чест".

"Бих искал да благодаря на мнозината, които помогнаха да се осигури светло бъдеще за клуба, включително Висшата лига, треньорите и играчите, талантливото ръководство и екип на Челси, както и легионите от отдадени фенове", заяви той.

Боели добави, че остава уверен в бъдещето на клуба под пълния контрол на Clearlake.

"Ценя партньорството си с Clearlake и с цялата група собственици, както и колективните решения и инвестиции, които направихме. Уверен съм, че Челси е в добри позиции за продължаващи успехи под ръководството на Clearlake", каза още той.

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