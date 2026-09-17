Син защити майка си от бившия ѝ и го задържа до идването на полицията

22-годишен мъж се намеси, за да защити майка си от бившия ѝ приятел, който по нейни думи я нападнал на улица в Стара Загора. Синът успял със сила да задържи 54-годишния мъж до пристигането на полицията и го предал на униформените.

Случаят е от 16 септември, когато в полицията постъпил сигнал от жена за сбиване между трима мъже и една жена на улица в града.

Пристигналите на място служители установили 52-годишна жена. Тя заявила пред органите на реда, че бившият ѝ приятел е упражнил насилие спрямо нея.

За да прекрати нападението, 22-годишният ѝ син се намесил и успял да задържи мъжа до идването на полицейския екип.

54-годишният е задържан, а по случая е започнато разследване. Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват.