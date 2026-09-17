Бленджини след победата над Полша: Показахме, че можем да страдаме и да се борим за всяка точка

Селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини остана най-доволен от характера и устойчивостта, които националите показаха при победата над Полша. Според италианеца успехът срещу европейския шампион е поредна важна стъпка в развитието на младия тим.

"Видях голяма битка в мача на най-високо ниво. Полша няма нужда от представяне. Знаехме, че за успех в този мач имаме нужда от игра на много високо ниво. Полша, ако не е най-добрият отбор в света в момента, то е много близо до това определение", заяви Бленджини.

Той призна, че България е имала трудни моменти, но именно реакцията на отбора е била най-важна.

"Показахме, че можем да страдаме, но и да се борим за всяка точка, да издържаме на напрежението. Най-важното сега е да продължим да се борим, да напредваме и да показваме устойчивост", добави селекционерът.

Бленджини обърна внимание и на предстоящия осминафинал срещу Германия, който ще се играе в събота в София.

"С Германия ще е много труден мач. Не само защото е мач на пряка елиминация, а и защото Германия се промени много в сравнение с миналата година. Ще бъде много тежък мач, към който трябва да подходим със съзнанието и за нашите сили, но и за качеството на противника", каза той.

Италианецът подчерта, че подобни победи са особено ценни и за голямата цел пред България - класиране за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

"Да не забравяме, че победи като тази са много важни заради ранкинга. Основната ни цел е класиране за Олимпийските игри, а успех срещу най-добрите ни носи много точки в ранглистата и можем да запазим позицията си или да я подобрим", заяви Бленджини.

Селекционерът завърши с думите, че младият български тим все още има много поле за развитие, но отношението на играчите в тренировките и мачовете му дава увереност, че отборът върви в правилната посока.