Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Бленджини след победата над Полша: Показахме, че можем да страдаме и да се борим за всяка точка

Бленджини след победата над Полша: Показахме, че можем да страдаме и да се борим за всяка точка
БТА

Селекционерът на България остана доволен от характера на отбора и подчерта, че успехът е важен както за развитието на тима, така и за олимпийския ранкинг

Селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини остана най-доволен от характера и устойчивостта, които националите показаха при победата над Полша. Според италианеца успехът срещу европейския шампион е поредна важна стъпка в развитието на младия тим.

"Видях голяма битка в мача на най-високо ниво. Полша няма нужда от представяне. Знаехме, че за успех в този мач имаме нужда от игра на много високо ниво. Полша, ако не е най-добрият отбор в света в момента, то е много близо до това определение", заяви Бленджини.

Той призна, че България е имала трудни моменти, но именно реакцията на отбора е била най-важна.

"Показахме, че можем да страдаме, но и да се борим за всяка точка, да издържаме на напрежението. Най-важното сега е да продължим да се борим, да напредваме и да показваме устойчивост", добави селекционерът.

Бленджини обърна внимание и на предстоящия осминафинал срещу Германия, който ще се играе в събота в София.

"С Германия ще е много труден мач. Не само защото е мач на пряка елиминация, а и защото Германия се промени много в сравнение с миналата година. Ще бъде много тежък мач, към който трябва да подходим със съзнанието и за нашите сили, но и за качеството на противника", каза той.

Италианецът подчерта, че подобни победи са особено ценни и за голямата цел пред България - класиране за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

"Да не забравяме, че победи като тази са много важни заради ранкинга. Основната ни цел е класиране за Олимпийските игри, а успех срещу най-добрите ни носи много точки в ранглистата и можем да запазим позицията си или да я подобрим", заяви Бленджини.

Селекционерът завърши с думите, че младият български тим все още има много поле за развитие, но отношението на играчите в тренировките и мачовете му дава увереност, че отборът върви в правилната посока.

Още по темата

Бленджини: Срещу Полша трябва да изиграем много голям мач

Бленджини: Срещу Полша трябва да изиграем много голям мач

Бленджини след 3:0 над Португалия: Не може да разчитаме само на сервиса

Бленджини след 3:0 над Португалия: Не може да разчитаме само на сервиса

България повали Полша след волейболен трилър

България повали Полша след волейболен трилър

България срещу Германия на осминафинал на ЕвроВолей 2026

България срещу Германия на осминафинал на ЕвроВолей 2026

Северна Македония изхвърли Израел от ЕвроВолей 2026

Северна Македония изхвърли Израел от ЕвроВолей 2026

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Водещи

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 7 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 18 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 19 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 21 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 23 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 31 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 31 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 33 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 34 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 36 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 43 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 49 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 51 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 53 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 1 час