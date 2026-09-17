Кола се качи на тротоара и блъсна пешеходец във Варна, шофьорът избяга

Кадри от видеорегистратор показват как лек автомобил се качва на тротоара и блъска мъж на натоварен булевард във Варна, в близост до спирка на градския транспорт. Свидетелят на инцидента Добромир Костадинов посочи в предаването "Здравей, България" как е помогнал на пострадалия.

Костадинов бил в района като доставчик на хранителни продукти, когато станал свидетел на сблъсъка. Той незабавно спрял и използвал личната си аптечка, за да окаже първа помощ на пострадалия до пристигането на медицинския екип.

"Първото нещо в главата ми беше това да се спре кръвта", коментира Костадинов.

"Когато видях раната и кръвта, знаех, че това трябва да се направи, не е било изобщо като размисъл да продължа или не", каза той за действията си след инцидента.

Пострадалият пешеходец е 44-годишен и е настанен в лечебно заведение с контузия на лявото рамо и травма на главата, но без опасност за живота.

Шофьорът на автомобила първоначално избягал от мястото на катастрофата, като изоставил колата си в междублоково пространство и продължил да бяга пеша. 21-годишният мъж е с предишни нарушения на Закона за движението по пътищата и криминални прояви, свързани с регистрацията на моторни превозни средства.

"Хората забравят, че карат по един-два тона стомана и го мислят за нормална част от ежедневието", коментира още Добромир Костадинов.

Той разказа, че носи аптечката си от шест години. Досега я използвал основно при по-малки инциденти, но случилото се във Варна било най-сериозният случай, в който му се е налагало да я използва.

Следващата седмица Областната дирекция на МВР във Варна ще награди Добромир Костадинов и останалите хора, участвали в спасяването на пострадалия. Сред тях е и служител на Четвърто районно управление, който не бил на дежурство, но успял да залови избягалия шофьор.