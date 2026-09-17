Дрифт по улици и край летище остави трима шофьори без книжки

Трима шофьори са останали без книжки след дрифт на обществени пътища в Сливенско само за три дни. Нарушенията са установени от полицейски екипи от началото на седмицата.

Според полицията водачите са извършвали резки маневри, приплъзване на гумите и завъртане на автомобилите, като по този начин са използвали пътищата не по предназначение и са създали опасност от пътни инциденти.

Първият случай е в Твърдица, където 21-годишен мъж от Казанлък е засечен да дрифтира на кръстовището на улиците "Княз Борис I" и "Паисий Хилендарски".

В Сливен полицията е установила 31-годишен водач, който дрифтирал в района на кръговото кръстовище на бул. "Банско шосе".

Третият случай е на път II-53 в района на летище "Бършен", където е засечен 28-годишен мъж от Сливен.

И на тримата са отнети свидетелствата за управление със заповеди за прилагане на принудителна административна мярка.

За подобно нарушение Законът за движението по пътищата предвижда глоба от 1500 евро и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за 12 месеца.