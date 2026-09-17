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Великобритания поиска братята Тейт да бъдат предадени от САЩ

Великобритания поиска братята Тейт да бъдат предадени от САЩ
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Андрю и Тристан Тейт остават в ареста, докато американските власти разглеждат исканията за екстрадицията им

Британските прокурори са внесли официални искания за екстрадицията на Андрю и Тристан Тейт от САЩ, за да бъдат изправени пред съд във Великобритания по редица обвинения, сред които изнасилване и трафик с цел сексуална експлоатация.

Документите са постъпили в Държавния департамент на САЩ миналата седмица. В момента ведомството проверява дали исканията отговарят на условията на договора за екстрадиция между Вашингтон и Лондон.

След приключването на проверката документите трябва да бъдат изпратени до американското Министерство на правосъдието, а след това и до съда, който ще се произнесе по искането за предаването на братята.

Сериозни обвинения във Великобритания

Според информацията в писмо на Държавния департамент 39-годишният Андрю Тейт е издирван за съдебен процес във Великобритания по обвинения, включващи 10 случая на изнасилване, три случая на организиране или улесняване на трафик с цел сексуална експлоатация и три нападения, довели до телесна повреда.

Сред обвиненията срещу него са още създаване и разпространение на непристойни изображения на дете и притежание на екстремна порнография.

Брат му, 38-годишният Тристан Тейт, е обвинен по пет случая на изнасилване, шест нападения, довели до телесна повреда, три случая на трафик с цел сексуална експлоатация и един случай на сексуално посегателство.

И двамата отричат обвиненията срещу тях.

Защитата ще оспорва екстрадицията

Адвокатът им Джо Макбрайд заяви, че ще оспори исканията. Според защитата британските власти не са предоставили цялата необходима информация и документация, изисквана по силата на споразумението за екстрадиция между двете държави.

Миналата седмица стана ясно, че братята Тейт ще останат в ареста в САЩ, докато продължава процедурата по евентуалната им екстрадиция.

Андрю и Тристан Тейт имат значителна аудитория в социалните мрежи и през годините са обект на критики заради част от съдържанието и посланията си. Самите те заявиха пред съда миналия месец, че са невинни и че образите, които представят онлайн, са роли.

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