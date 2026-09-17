Новини
Търси
Подкаст
Общество

Най-малко 33% от местата в управата на публични дружества ще са за по-слабо представения пол

Най-малко 33% от местата в управата на публични дружества ще са за по-слабо представения пол
БТА

Парламентът прие окончателно новите правила, които предвиждат и санкции до 20 000 евро при нарушения

Публичните дружества, които не попадат в категорията на микро- малките и средните предприятия, ще трябва да гарантират най-малко 33% представителство на по-слабо представения пол в своите управителни органи. Промените в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете бяха приети от парламента на второ четене.

Новите изисквания обхващат управителните и надзорните съвети, както и съветите на директорите. Законът въвежда в българското законодателство европейската Директива 2022/2381 за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса.

При процедурите за подбор водещи остават квалификацията, компетентността и професионалните резултати. Когато кандидати са с еднакви показатели, предимство ще може да бъде дадено на представителя на по-слабо представения пол.

Дружествата ще трябва да публикуват и информация за броя на жените и мъжете в своите управителни органи и за дела на по-слабо представения пол. До 30 юни 2027 г. Комисията за финансов надзор трябва да публикува списък на дружествата, постигнали поставената цел.

Санкции до 20 000 евро

При нарушение на правилата за подбор или използване на дискриминационни критерии е предвидена имуществена санкция между 5000 и 20 000 евро. За непредоставена в срок, непълна или невярна информация санкцията ще бъде между 2000 и 5000 евро.

Изискванията няма да обхващат микро-малките и средните предприятия. Според приетата уредба това са дружества с под 250 служители и годишен оборот до 50 млн. евро или годишна балансова стойност на активите до 43 млн. евро.

Промените предизвикаха и спор в пленарната зала. От "Продължаваме промяната" и "Прогресивна България" защитиха текстовете като необходима стъпка за въвеждането на европейските правила. Представители на "Възраждане" възразиха срещу даването на предимство според пола при кандидати с еднаква квалификация.

Мотивите към законопроекта посочват, че досега в България не е имало задължителна национална уредба с количествена цел за баланса между жените и мъжете на директорски позиции в тези публични дружества.

Още по темата

Парите за президентския вот и договорът за F-16 влизат в Министерски съвет утре

Парите за президентския вот и договорът за F-16 влизат в Министерски съвет утре

В Министерски съвет ще бъде представена националната инициатива „Кошница с грижа“

В Министерски съвет ще бъде представена националната инициатива „Кошница с грижа“

Министерски съвет: Оставаме ангажирани със справянето с кризисната ситуация в засегнатите от проливните дъждове области

Министерски съвет: Оставаме ангажирани със справянето с кризисната ситуация в засегнатите от проливните дъждове области

На първо четене: Активи на "Лукойл" ще се продават само с позволението на ДАНС и Министерски съвет

На първо четене: Активи на "Лукойл" ще се продават само с позволението на ДАНС и Министерски съвет

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

Водещи

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 4 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 6 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 8 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 19 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 22 минути
Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

  • Преди 26 минути
Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

  • Преди 34 минути
Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Преди 38 минути
Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Преди 39 минути
Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

  • Преди 42 минути
Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 48 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 54 минути
Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

  • Преди 56 минути
Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

  • Преди 60 минути