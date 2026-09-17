Най-малко 33% от местата в управата на публични дружества ще са за по-слабо представения пол

Публичните дружества, които не попадат в категорията на микро- малките и средните предприятия, ще трябва да гарантират най-малко 33% представителство на по-слабо представения пол в своите управителни органи. Промените в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете бяха приети от парламента на второ четене.

Новите изисквания обхващат управителните и надзорните съвети, както и съветите на директорите. Законът въвежда в българското законодателство европейската Директива 2022/2381 за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса.

При процедурите за подбор водещи остават квалификацията, компетентността и професионалните резултати. Когато кандидати са с еднакви показатели, предимство ще може да бъде дадено на представителя на по-слабо представения пол.

Дружествата ще трябва да публикуват и информация за броя на жените и мъжете в своите управителни органи и за дела на по-слабо представения пол. До 30 юни 2027 г. Комисията за финансов надзор трябва да публикува списък на дружествата, постигнали поставената цел.

Санкции до 20 000 евро

При нарушение на правилата за подбор или използване на дискриминационни критерии е предвидена имуществена санкция между 5000 и 20 000 евро. За непредоставена в срок, непълна или невярна информация санкцията ще бъде между 2000 и 5000 евро.

Изискванията няма да обхващат микро-малките и средните предприятия. Според приетата уредба това са дружества с под 250 служители и годишен оборот до 50 млн. евро или годишна балансова стойност на активите до 43 млн. евро.

Промените предизвикаха и спор в пленарната зала. От "Продължаваме промяната" и "Прогресивна България" защитиха текстовете като необходима стъпка за въвеждането на европейските правила. Представители на "Възраждане" възразиха срещу даването на предимство според пола при кандидати с еднаква квалификация.

Мотивите към законопроекта посочват, че досега в България не е имало задължителна национална уредба с количествена цел за баланса между жените и мъжете на директорски позиции в тези публични дружества.