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Съветник на Ердоган обяви: Президентът ще се бори за нов мандат

Съветник на Ердоган обяви: Президентът ще се бори за нов мандат
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Мехмет Учум посочи, че възможна дата за вота е 16 април 2028 г.

Съветник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че държавният глава ще се кандидатира за нов мандат на предсрочни избори, които може да се проведат през април 2028 г.

Мехмет Учум посочи, че възможна дата за вота е 16 април 2028 г., съобщават турски медии.

Редовните президентски и парламентарни избори в Турция са насрочени за май 2028 г. Според Учум обаче парламентът може да вземе решение за предсрочни избори, което би създало възможност Ердоган да се кандидатира отново.

Турската конституция ограничава президентския мандат до два. Тя обаче допуска изключение, ако парламентът реши да проведе нови избори по време на втория мандат на президента.

За подобно решение са необходими 360 гласа в 600-местното Велико национално събрание.

Учум заяви, че ако необходимото мнозинство бъде постигнато, изборите могат да бъдат насрочени за 16 април 2028 г. Подобен ход би изместил вота само с няколко седмици спрямо редовната дата, но би имал значение за възможността на Ердоган да се кандидатира за още един мандат.

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