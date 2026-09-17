Франция забрани на феновете на ПСЖ да пътуват за мача с Марсилия
Властите наложиха ограничения заради опасения от сериозни нарушения на обществения ред
Привържениците на Пари Сен Жермен няма да могат да присъстват на гостуването срещу Олимпик Марсилия от петия кръг на Лига 1. Забраната беше наложена с декрет на френския вътрешен министър, публикуван в Държавен вестник.
Мярката забранява индивидуалното и организираното пътуване до департамента Буш-дю-Рон на всеки, който се определя като фен на ПСЖ или се държи като такъв. Целта е да бъдат предотвратени сериозни инциденти и нарушения на обществения ред.
Решението допълва по-ранна заповед на делегирания полицейски префект на Буш-дю-Рон. С нея на привържениците на парижкия клуб беше забранен достъпът до стадион „Велодром“ и централната част на Марсилия.
В декрета се посочва, че фенове на Олимпик Марсилия често са проявявали агресивно поведение по време на последните домакински мачове. Като примери са посочени сблъсъци между привърженици и вандалски прояви срещу органите на реда.
Вътрешният министър отбелязва още, че отношенията между агитките на ПСЖ и Марсилия са белязани от дългогодишна враждебност, която неведнъж е водила до сериозни инциденти.
Най-голямата организирана група привърженици на ПСЖ обяви, че ще оспори решението.
„Ще поискаме от нашия адвокат да започне спешна процедура, като сезира Държавния съвет и оспори министерската забрана“, заявиха феновете.
Те припомниха, че подобно ограничение се прилага вече 11 години. Според тях от 2015 година насам са се сменили шестима префекти, но нито един не е започнал диалог с организираните привърженици на парижкия клуб.