Франция забрани на феновете на ПСЖ да пътуват за мача с Марсилия

Привържениците на Пари Сен Жермен няма да могат да присъстват на гостуването срещу Олимпик Марсилия от петия кръг на Лига 1. Забраната беше наложена с декрет на френския вътрешен министър, публикуван в Държавен вестник.

Мярката забранява индивидуалното и организираното пътуване до департамента Буш-дю-Рон на всеки, който се определя като фен на ПСЖ или се държи като такъв. Целта е да бъдат предотвратени сериозни инциденти и нарушения на обществения ред.

Решението допълва по-ранна заповед на делегирания полицейски префект на Буш-дю-Рон. С нея на привържениците на парижкия клуб беше забранен достъпът до стадион „Велодром“ и централната част на Марсилия.

В декрета се посочва, че фенове на Олимпик Марсилия често са проявявали агресивно поведение по време на последните домакински мачове. Като примери са посочени сблъсъци между привърженици и вандалски прояви срещу органите на реда.

Вътрешният министър отбелязва още, че отношенията между агитките на ПСЖ и Марсилия са белязани от дългогодишна враждебност, която неведнъж е водила до сериозни инциденти.

Най-голямата организирана група привърженици на ПСЖ обяви, че ще оспори решението.

„Ще поискаме от нашия адвокат да започне спешна процедура, като сезира Държавния съвет и оспори министерската забрана“, заявиха феновете.

Те припомниха, че подобно ограничение се прилага вече 11 години. Според тях от 2015 година насам са се сменили шестима префекти, но нито един не е започнал диалог с организираните привърженици на парижкия клуб.