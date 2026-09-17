Владимир Темелков скъса с ГЕРБ: Бившият зам.-кмет на Пловдив напусна партията

Екс-зам.-кметът на Пловдив Владимир Темелков официално напуска редиците на ГЕРБ, след като сам е депозирал заявление за оттегляне, потвърди той пред „24 часа“. Неговото членство в политическата сила продължи общо 3 години, като той се присъедини към партията непосредствено преди провеждането на местните избори през 2023 г.

В предходния общински мандат Темелков заемаше поста на местен парламентарист, излъчен от формацията „Съюз за Пловдив“ на Дани Каназирева. Веднага след като стана партиен член на ГЕРБ, той получи поста на зам.-кмет по образование, дигитализация и европейски политики в пловдивската градска управа. През август 2025 г. той направи първи опит да се оттегли, като връчи оставка с едномесечно предизвестие, но тогава тя беше бламирана след директна интервенция от страна на партийния лидер Бойко Борисов.

До окончателното му оттегляне от общината се стигна в края на май тази година, когато той внесе втората си оставка като зам.-кмет, която този път беше официално одобрена.