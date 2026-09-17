БФС намали наказанието на Левски преди дербито с ЦСКА

Апелативната комисия към Българския футболен съюз промени пространствения обхват на наказанието на Левски преди следващия домакински мач на отбора - дербито срещу ЦСКА.

Първоначално Дисциплинарната комисия постанови целият сектор „А“ да остане затворен за една среща. След жалба на „сините“ санкцията беше ограничена до блокове 9, 10, 11 и 12 на Националния стадион „Васил Левски“.

Апелативната комисия взе предвид, че съоръжението разполага със задължителни буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Решението цели санкцията да бъде изтърпяна от публиката в блоковете, от които е извършено нарушението.

Наказанието беше наложено заради хвърлена стъклена бутилка по пресаташето на ЦСКА Виктор Игнатов по време на мача за Суперкупата, спечелен от „червените“ с 4:2.

„Определя се частично затваряне при изтърпяване на наказанието на Националния стадион „Васил Левски“, като не се допуска публика в блокове 9, 10, 11 и 12 от сектор „А“, се посочва в решението.

Срокът на санкцията от един домакински мач остава непроменен. Решението на Апелативната комисия е окончателно и не подлежи на обжалване.