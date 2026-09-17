Новини
Търси
Подкаст
Спорт

БФС намали наказанието на Левски преди дербито с ЦСКА

БФС намали наказанието на Левски преди дербито с ЦСКА
БТА

Вместо целия сектор „А“ затворени ще останат само блокове 9, 10, 11 и 12 на Националния стадион „Васил Левски“

Апелативната комисия към Българския футболен съюз промени пространствения обхват на наказанието на Левски преди следващия домакински мач на отбора - дербито срещу ЦСКА.

Първоначално Дисциплинарната комисия постанови целият сектор „А“ да остане затворен за една среща. След жалба на „сините“ санкцията беше ограничена до блокове 9, 10, 11 и 12 на Националния стадион „Васил Левски“.

Апелативната комисия взе предвид, че съоръжението разполага със задължителни буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Решението цели санкцията да бъде изтърпяна от публиката в блоковете, от които е извършено нарушението.

Наказанието беше наложено заради хвърлена стъклена бутилка по пресаташето на ЦСКА Виктор Игнатов по време на мача за Суперкупата, спечелен от „червените“ с 4:2.

„Определя се частично затваряне при изтърпяване на наказанието на Националния стадион „Васил Левски“, като не се допуска публика в блокове 9, 10, 11 и 12 от сектор „А“, се посочва в решението.

Срокът на санкцията от един домакински мач остава непроменен. Решението на Апелативната комисия е окончателно и не подлежи на обжалване.

Още по темата

Левски обяви групата за Залцбург, шестима остават извън сметките

Левски обяви групата за Залцбург, шестима остават извън сметките

Спортният директор на Залцбург: Левски е силен отбор, очаквам труден мач

Спортният директор на Залцбург: Левски е силен отбор, очаквам труден мач

По коя телевизия ще дават Левски - РБ Залцбург в Лига Европа?

По коя телевизия ще дават Левски - РБ Залцбург в Лига Европа?

Милан започна с поражение, Съндърланд с победа: как се представиха съперниците на Левски в Лига Европа

Милан започна с поражение, Съндърланд с победа: как се представиха съперниците на Левски в Лига Европа

Треньорът на Залцбург очаква „горещ“ мач срещу Левски

Треньорът на Залцбург очаква „горещ“ мач срещу Левски

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Водещи

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 6 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 17 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 19 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 20 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 22 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 30 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 31 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 33 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 33 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 35 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 42 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 48 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 50 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 52 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 1 час