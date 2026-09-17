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По коя телевизия ще дават Левски - РБ Залцбург в Лига Европа?

По коя телевизия ще дават Левски - РБ Залцбург в Лига Европа?
БТА

"Сините" се завръщат в същинската фаза на европейски клубен турнир и започват кампанията си срещу австрийския гранд на Националния стадион "Васил Левски"

Левски започва тази вечер участието си в основната фаза на Лига Европа с домакинство на РБ Залцбург. Двубоят е от 19:45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Мачът е специален за Левски и неговите привърженици, защото клубът се завръща в същинската фаза на европейски турнир след дълго отсъствие. Последното участие на "сините" в групова фаза на Лига Европа е през сезон 2010/11, когато те срещат Спортинг Лисабон, Лил и Гент. Това означава, че сегашното завръщане идва 16 години по-късно.

На Живо: Левски - РБ Залцбург (Съставите)

Срещата Левски - РБ Залцбург ще бъде излъчена пряко по MAX Sport 3, като телевизионната програма на канала предвижда именно двубоя на "сините" в ранния часови пояс на Лига Европа.

Любопитното е, че Залцбург също е част от европейската история на Левски. Двата отбора бяха в една група в Лига Европа през сезон 2009/10, когато австрийците спечелиха и двете срещи с по 1:0. В същата група тогава бяха още Виляреал и Лацио.

Сега обаче форматът на турнира е различен. Левски ще изиграе осем мача в основната фаза, като след Залцбург предстоят срещи с НЕК Ниймеген, Виктория Пилзен, Ягелония, Олимпик Марсилия, Лилестрьом, Милан и Съндърланд. Четири от двубоите ще бъдат в София.

Отборът на Хулио Веласкес влиза в историческата европейска вечер като лидер в българското първенство, макар в последния си шампионатен мач да прекъсна победната си серия срещу Ботев Враца. Залцбург пък пристига в София без поражение в австрийското първенство след първите си шест срещи.

Началният съдийски сигнал ще бъде даден в 19:45 часа, а главен рефер е финландецът Мохамад Ал-Емара. За привържениците, които няма да бъдат на "Васил Левски", мачът ще може да бъде проследен пряко по MAX Sport 3.

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