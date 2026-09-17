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Омбудсманът поиска проверка на готовността на "Топлофикация София" за отоплителния сезон

Омбудсманът поиска проверка на готовността на "Топлофикация София" за отоплителния сезон
Снимка: БТА

Велислава Делчева настоява за контрол заради продължителните аварии и предлага компенсации при прекъсване на топлоснабдяването за над 48 часа

Омбудсманът сезира министъра на енергетиката Ива Петрова да провери готовността на "Топлофикация София" за предстоящия отоплителен сезон, съобщиха от пресцентър на Омбудсмана.

Поводът са множеството жалби на граждани заради аварии по топлопреносната мрежа и продължителни прекъсвания на топлоснабдяването. В редица случаи обявените от дружеството срокове за отстраняване на повредите надхвърлят значително 48 часа, а информацията на интернет страницата му се актуализира с допълнително удължаване на ремонтите.

Омбудсманът подчертава, че продължителни аварийни прекъсвания има в части от кварталите "Полигона", "Изток", "Дианабад", "Лозенец", "Гео Милев" и "Младост - 1". Например в "Полигона" е обявено временно спиране на топлата вода заради авария от 19 август до 20 септември. В отделни части на "Изток" прекъсванията също са обявени до 20 септември, а в "Дианабад" и "Лозенец" сроковете за възстановяване на топлата вода са значително по-дълги от 48 часа.

Отделно за редица адреси в "Лозенец" аварийно прекъсване на горещото водоснабдяване е обявено от 15 до 18 септември. Части от "Гео Милев" са без топла вода от 14 до 18 септември, а в "Младост – 1" за някои блокове периодът също е от 14 до 18 септември.

Особено сериозна е ситуацията в жк "Дружба - 2", където "Топлофикация София" е обявила планово спиране на топлоснабдяването за повече от два месеца - от 28 август до 3 ноември 2026 г. Засегнати са десетки жилищни блокове. Това не е първият продължителен ремонт в района. В началото на отоплителния сезон 2025-2026 г. клиентите в посочените сгради са били без топлоснабдяване между 11 и 16 дни заради планови ремонти.

"С оглед на изложеното, във връзка с чл. 75, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за енергетиката се обръщам към Вас с предложение за извършване на контрол относно готовността на "Топлофикация София" ЕАД за качествено и непрекъснато топлоснабдяване на битовите клиенти през отоплителния сезон 2026-2027 г. Смятам за важно да бъде оценена степента на изпълнение на ремонтната и инвестиционната програми на дружеството", пише Велислава Делчева.

Наред с проверката тя предлага и промяна в Закона за енергетиката с цел по-добра защита на клиентите на топлофикационните дружества при продължителни аварийни прекъсвания на топлоснабдяването.

Препоръката ѝ е да се обсъди възможността за допълнение на чл. 73, ал. 4 от Закона за енергетиката, така че операторите на топлопреносни мрежи да заплащат неустойка на засегнатите крайни клиенти за времето над 48 часа, когато непланово прекъсване на снабдяването надхвърля общо 48 часа в рамките на 72 часа.

"В заключение Ви информирам, че в жалбите до омбудсмана клиенти, потърпевши от спиране на топлоснабдителни услуги за повече от 48 часа, настояват да получат компенсация, неустойка или друго обезщетение при забавено отстраняване на повреди в съоръжения, собственост на топлопреносното предприятие", подчертава омбудсманът.

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