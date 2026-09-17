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Български пилот подобри драстично световен рекорд с 1021 излитания и кацания за 14 часа

Български пилот подобри драстично световен рекорд с 1021 излитания и кацания за 14 часа
Николай Калайджиев

Николай Калайджиев постави историческо постижение на летище Горна Оряховица и подобри повече от два пъти досегашния рекорд

Българският авиатор Николай Калайджиев записа името си в световната авиационна история, след като осъществи 1021 излитания и кацания в рамките на 14 часа и 28 минути на летище Горна Оряховица.

Постижението подобрява драстично досегашния световен рекорд, държан от американски пилот с 442 кацания за 23 часа.

Всеки от полетите е включвал пълна обиколка по кръга и прецизно кацане тип "touch and go". Всяко приземяване е трябвало да бъде извършено в строго определена 20-метрова зона, което е изисквало изключителна концентрация и постоянство от пилота.

Зад рекорда стои и сериозна работа на сухопътния екип, който е осигурявал координацията на целия опит. Полетите са били непрекъснато видеодокументирани, за да може постижението да бъде представено за официално признаване от "Гинес".

За Калайджиев обаче най-важният смисъл на рекорда не е само в цифрите.

"Този начин на мислене е основополагащ за развитието на една нация - да покажем на децата да мечтаят без граници, да са горди българи и да развиват потенциала си", заяви пилотът.

Силен емоционален момент дошъл и от подкрепата на първия български космонавт ген. Георги Иванов, който след края на опита се обърнал към Калайджиев с думите:

"Благодари на майка ти, че те е родила."

Историческото постижение е предизвикало и международен интерес. Представители на водеща американска космическа компания са пристигнали в България, за да наблюдават опита, а след това са изразили готовност за бъдещо партньорство и общи проекти в областта на космическите изследвания.

За Николай Калайджиев и екипа му рекордът остава не само авиационно постижение, но и опит да се покаже, че с подготовка, дисциплина и постоянство дори цели, които изглеждат немислими, могат да бъдат постигнати.

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