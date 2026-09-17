Близо 8000 безработни ще бъдат включени в програми за заетост през 2026 г.

Близо 8000 безработни ще бъдат включени в програми, проекти и мерки за заетост, финансирани от Министерството на труда и социалната политика. Над 6000 души пък ще преминат обучения за придобиване на знания и умения, търсени от работодателите. Това предвижда одобреният от правителството Национален план за действие по заетостта през 2026 г.

За изпълнението на мерките са осигурени 44,99 млн. евро от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда.

Очакванията са в резултат от реализацията на плана коефициентът на безработица през 2026 г. да се понижи до 3,5%, а заетостта сред хората на възраст между 20 и 64 години да достигне 77%.

Кои са приоритетните групи

Сред основните цели са насърчаването на заетостта и ограничаването на безработицата, включително сред хората в неравностойно положение на пазара на труда. Предвиждат се и мерки за повишаване на квалификацията на работната сила на фона на дигитализацията на икономиката и прехода към климатична неутралност.

Приоритет ще имат младежите до 29 години, които нито работят, нито учат, както и безработните с трайни увреждания.

Мерките ще обхванат още хора над 55-годишна възраст, безработни с основно или по-ниско образование, лица без професионална квалификация и хора, останали без работа за повече от година.

По-високи възнаграждения по програмите

Увеличават се и възнагражденията на хората, включени в субсидирана заетост. При работа на пълен работен ден заплащането ще бъде съобразено с минималната работна заплата и ще нарасне от 550,66 на 620,20 евро.

За участниците в програмата „Старт на кариерата“ възнаграждението се повишава от 649,34 на 732 евро. Младежките и ромските медиатори ще получават 758 евро вместо досегашните 672,35 евро.

Заплащането на психолозите и мениджърите на случай по Националната програма „Активиране на неактивни лица“ се увеличава от 756,71 на 853 евро.

По проект „Красива България“ се предвижда да бъдат осигурени работни места в строителството за 300 души.

Правителството определи и линията на бедност за 2027 г. на 443 евро. Сумата е с 53 евро, или 13,4%, по-висока спрямо тази за 2026 г. Според социалния министър Наталия Ефремова промяната ще се отрази автоматично върху размера на няколко вида социални плащания.