"Да, България" поиска право на отговор от БНТ заради твърдения на Росен Йорданов

"Да, България" е изпратила до БНТ искане за право на отговор след участието на криминалния психолог Росен Йорданов в сутрешния блок "Денят започва" на 17 септември. Поводът са негови твърдения, свързващи Ивайло Калушев от случая "Петрохан - Околчица" с периода преди учредяването на партията.

По-рано през деня Йорданов, който е част от екипа, работил по експертизата по случая, заяви пред БНТ, че разполага със свидетелски разказ, според който името на Ивайло Мирчев е било изпратено на Калушев за одобрение във връзка с бъдещата "Да, България". БНТ потвърждава участието на Йорданов и представянето на част от заключенията и информацията по експертизата в сутрешния си блок.

От партията категорично отхвърлят подобна връзка. Според позицията съставът на инициативния комитет не е бил одобряван или съгласуван с хора извън политическата формация, включително с Калушев.

"Да, България" посочва, че подборът е бил извършен от Христо Иванов, Антоанета Цонева и Ивайло Мирчев, като твърди, че никой от тях не познава Калушев и не се е срещал с него.

Искат доказателства за твърденията

Партията настоява Росен Йорданов да даде повече информация и за думите си, че разполага със свидетел, предоставил сведения по темата. От формацията поставят въпроси и за начина, по който са използвани и обозначавани източниците при изготвянето на експертизата.

В позицията се изразяват и съмнения относно безпристрастността на Йорданов заради негови публично изразявани политически позиции. Това е оценка на "Да, България", а не установен факт.

От партията отхвърлят и опитите случаят "Петрохан - Околчица" да бъде свързван политически с нея и заявяват, че трагедията трябва да бъде предмет на пълно разследване.

"Да, България" обвинява Борисов, Пеевски и свързана с тях, според партията, "пропагандна машина" в използване на случая за политическа атака. Формацията прави паралел и със случая NEXO - твърдения, които представляват политическата позиция на партията.

В края на правото си на отговор "Да, България" настоява Йорданов да представи проверими доказателства за изнесените от него твърдения, а медиите, прокуратурата, разследващите органи и вещите лица да запазят обективност и безпристрастност.