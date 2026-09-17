България и Ирак засилват политическия диалог чрез регулярни срещи

Българският кабинет даде зелена светлина за сключването на Меморандум за разбирателство, който ще постави началото на редовни двустранни политически консултации между външните министерства на България и Ирак.

Основната цел на подготвения документ е изграждането на официален механизъм за регулярни срещи, разговори и дебати, чрез които да се следи отблизо и да се насърчава прогресът в дипломатическите връзки между София и Багдад.

Правителството изразява увереност, че партньорството между двете държави има потенциал да се разшири в нови форми на взаимодействие. Сред приоритетните сфери от взаимен интерес, които се очаква да обогатят отношенията, са икономиката, търговският обмен, транспортният сектор и инвестициите.