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България и Ирак засилват политическия диалог чрез регулярни срещи

България и Ирак засилват политическия диалог чрез регулярни срещи
БТА

Сред приоритетните сфери от взаимен интерес, които се очаква да обогатят отношенията, са икономиката, търговският обмен, транспортният сектор и инвестициите

Българският кабинет даде зелена светлина за сключването на Меморандум за разбирателство, който ще постави началото на редовни двустранни политически консултации между външните министерства на България и Ирак.

Основната цел на подготвения документ е изграждането на официален механизъм за регулярни срещи, разговори и дебати, чрез които да се следи отблизо и да се насърчава прогресът в дипломатическите връзки между София и Багдад.

Правителството изразява увереност, че партньорството между двете държави има потенциал да се разшири в нови форми на взаимодействие. Сред приоритетните сфери от взаимен интерес, които се очаква да обогатят отношенията, са икономиката, търговският обмен, транспортният сектор и инвестициите.

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