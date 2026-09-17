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Нови такси за студенти в ТУ-София и Военноморското училище във Варна

Нови такси за студенти в ТУ-София и Военноморското училище във Варна
Pixabay

Чуждестранни студенти в Техническия университет ще плащат до 4730 евро, а част от докторантите във Варна запазват досегашната си такса

Министерският съвет промени таксите за обучение в две висши училища за учебната 2026/2027 година. Решението засяга Техническия университет в София и Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" във Варна.

Една от основните промени дава възможност на ТУ-София да обучава чуждестранни студенти и докторанти в направление "Електротехника, електроника и автоматика".

Чуждестранните бакалаври в редовна форма ще плащат 4730 евро, а тези в задочна - 1800 евро. Същите такси са определени и за обучението в магистърска степен.

По предложение на университета се актуализират и таксите за чуждестранни докторанти в направленията математика, информатика и компютърни науки и технически науки.

Промени има и във Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" във Варна.

Докторантите, приети преди учебната 2026/2027 г., които вече се обучават в направленията технически науки и сигурност, ще продължат да плащат семестриална такса от 358 евро.

За бакалаврите в задочна форма в специалност "Електрообзавеждане на кораба" таксата ще бъде 880 евро.

Промените са одобрени от правителството по предложения на ректора на Техническия университет в София и министъра на отбраната.

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