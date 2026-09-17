Вучич обвини студентите в натиск върху партиите

Сръбският президент Александър Вучич обвини студентското движение, че оказва натиск върху политическите партии да не участват в предстоящите на 25 октомври парламентарни избори.

В интервю за телевизия „Информър“ той заяви, че някои опозиционни формации проявяват „смелост“ и „лично достойнство“, като отказват да се съобразят с подобен натиск.

„Радвам се да видя, че има опозиционни партии, чиито лидери, въпреки че имам най-лошо мнение за тях, проявяват известна смелост и лично достойнство и няма да позволят някои хора да им забранят да се кандидатират“, каза Вучич.

По думите му част от политиците са му се противопоставили, защото са решили да не стоят „далеч от изборите“ и да участват в тях.

Президентът отправи критики и към студентските представители, като заяви, че сред тях няма достатъчно представителство на различни обществени групи.

„Дори първият в списъка не е по-млад от мен; в студентския списък няма работници, селяни или студенти, освен тези, които са извършили революции във факултетите“, каза той.

Вучич заяви още, че студентите, организиращи блокади, не дават според него смислени отговори по въпроси, свързани с отношението на държавата към Република Сръбска и Косово. Той допълни, че според него част от обществото смята, че страната трябва да бъде управлявана „без никаква програма“.

Президентът каза, че възнамерява да води „позитивна“ предизборна кампания, в рамките на която ще представи своите планове, без да влиза в директни сблъсъци с политическите си опоненти.

Той обяви, че ще започне „пробна кампания“ в събота сутринта с посещения на пазари и магазини, където ще разговаря с граждани. След това, в понеделник или вторник, Вучич планира да отпътува за Ню Йорк, където се очаква да участва в Общото събрание на ООН.

„Когато се върна – за да ги направя всички щастливи – ще подам оставка. За тяхно нещастие, те не ме свалиха нито на улицата, нито на изборите; аз сам го направих и ще видим какво ще се случи на изборите“, заяви сръбският президент.